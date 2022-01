Bossche hockeysters stunten met finaleplaats in zaal: ‘We werden niet eens genoemd om überhaupt de play-offs te halen’

Met één puntje bungelden de vrouwen van HC Den Bosch zaterdagochtend nog onderaan in hun kampioensgroep. In theorie was er een kleine kans om bij de eerste twee te eindigen, maar dan moest er wel twee keer gewonnen worden en Hurley zijn sportieve plicht doen.

,,Twee weken geleden na de laatste speelronde hebben we tegen elkaar gezegd: allemaal leuk en aardig, maar we gaan gewoon twee keer winnen, de play-offs halen en stunten”, zegt coach Marieke Dijkstra. En zo geschiedde.

Hurley, dat al geplaatst was voor de play-offs, hield Victoria op 4-4. Omdat Den Bosch Rotterdam versloeg met 4-2, kwam het aan op de laatste wedstrijd tegen Victoria. ,,Daardoor hadden we het weer een beetje in eigen hand”, zegt Dijkstra. Ze zag haar team met 6-1 uithalen. In de eindstand eindigden Den Bosch, Victoria en Rotterdam allen op 7 punten, maar ging Den Bosch door met het beste doelsaldo.

Strijd om finaleplaats

Gisteren mocht Den Bosch dus zowaar om een finaleplaats strijden met Pinoké. Vlak voor rust zette Pleun van der Plas de Bossche vrouwen met een bekeken balletje op voorsprong, waarna Pinoké in de tweede helft vol voor de gelijkmaker ging. Dat die niet viel, was te danken aan keeper Ingeborg Dijkstra die bij meerdere strafcorners en een strafbal haar doel schoon hield. Ook een strafcorner in allerlaatste seconde ging er niet.

Den Bosch is bepaald geen zaalhockeygrootmacht, maar met Dijkstra heeft de ploeg nu wel een zaalhockeydier pur sang als coach. ,,Voorafgaand werden we niet eens genoemd om überhaupt de play-offs te halen”, zegt zij. ,,Aanvankelijk dacht ik: we hebben het goed gedaan als we in winnaarspoule komen. Maar na een paar weken kwam het besef dat er meer uit te halen viel.”

En nu wacht zaterdag dus Hurley in de finale in Rotterdam. Die ploeg is favoriet. Den Bosch heeft dus niets te verliezen. ,,En alles te winnen”, zegt Dijkstra.

Mannen

De mannen van HC Den Bosch haalden ook de play-offs door zaterdag twee keer te winnen. Gisteren ging de ploeg van Eric Verboom in de halve finale onderuit tegen Pinoké: 6-3.