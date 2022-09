Bossche schermer Tristan Tulen heeft A-status binnen en kan zijn baan voorlopig opzeggen

Het is hem ‘eindelijk’ gelukt. Bossche schermer Tristan Tulen (31) heeft dankzij een zilveren EK-medaille de NOC*NSF A-status binnen. De tijden van een baan ernaast hebben en alles zelf moeten betalen zijn eindelijk voorbij. ,,Er valt een last van mijn schouders.”

Wat houdt zo’n A-status precies in?

,,Je krijgt als topsporter van NOC*NSF toegang tot een pakket aan voorzieningen. Deze zijn erop gericht dat ik mijzelf volledig kan focussen op de sport. De belangrijkste voorziening is voor mij de sponsoring. Een soort financieel steuntje in de rug. Over ongeveer een jaar kijkt de bond opnieuw of ik goed genoeg gepresteerd heb voor een verlenging van mijn status.”

Wat gaf de doorslag voor het NOC*NSF?

,,De zilveren medaille op het EK schermen in Antalya. Met dat EK, het NK én het aankomende WK was een gesprek met de bond moeilijk te plannen. Maar tot mijn verbazing kreeg ik vier dagen nadat we met de groep op Papendal bijeenkwamen het goede nieuws te horen. Er viel echt een last van mijn schouders. Een stukje erkenning na al die jaren.”

Wat gaat er voor jou allemaal veranderen?

,,Een heleboel. Ik schermde altijd ‘onprofessioneel’, wat betekent dat ik zowat alles zelf moest bekostigen. De schermbond betaalde mijn toernooi-inschrijving, maar vliegtickets, hotels en alle andere uitgaven ter plekke moest ik zelf betalen. Hierdoor was het voor mij noodzakelijk om twintig uur in de week te werken als fysiotherapeut. Dat salaris krijg ik nu voor het schermen. Ik wil mij nu volledig focussen op de sport en mijn baan voor enige tijd links laten liggen.”

Verwacht je nu een hoger niveau aan te tikken?

,,Ik word sowieso beter dan voorheen. Ik heb meer tijd om mijzelf voor te bereiden op wedstrijden. Ik weet niet of je het meteen terug zal zien in mijn prestaties. Dat is een kwestie van tijd. Ik verwacht van wel op de lange termijn. Over twee á drie jaar. Ik moet eerst maar eens zorgen dat ik mijn A-status handhaaf de komende jaren.”

Wil je een voorbeeld zijn voor andere schermers?

,,Absoluut. Schermen is landelijk niet heel bekend. Het staat ook niet bekend als een sport waar je je brood mee kan verdienen. Ik wil door deze erkenning laten zien dat je ook als schermer een A-status kan behalen. Nu ik meer tijd heb om te trainen, ga ik de andere Nederlandse schermers helpen en ondersteunen, in het bijzonder mijn broertje Rafael. Als broer, trainingsmaatje en coach is hij er altijd voor mij. Dat zou andersom ook altijd zo gaan.”