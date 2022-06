Bossche schermer Tristan Tulen trots op zilveren EK-plak: ‘Dit helpt mij op weg richting de top-zestien’

In de finale van het EK degenschermen werd Bosschenaar Tristal Tulen volledig afgeslacht door de Fransman Yannick Borel: 1-15. Maar een paar minuten later kon hij al weer volop genieten van zijn succesvolle run zondag in Antalya, die resulteerde in zijn eerste medaille bij een titeltoernooi.

,,Heel de dag klopte het strijdplan dat ik maakte voor elke partij. Maar in de finale niet dus, haha. Terwijl ik die jongen al wel een keer verslagen heb. Maar nu was er geen houden aan, helaas. Ach, als ik de finale nipt had verloren, was ik nu waarschijnlijk behoorlijk zuur geweest. Maar nu was zilver dus echt het hoogst haalbare”, analyseerde de 30-jarige Brabander die in 2019 al wel een keer brons pakte bij de Grand Prix in Cali.

Geen schande

Geen schande overigens, die nederlaag tegen Borel, want de Fransman staat vierde op de wereldranglijst. Tulen was vóór corona dicht bij de mondiale topzestien, maar zakte de laatste tijd wat weg. ,,Wat we anders in een heel seizoen deden, deden we nu in de helft van de tijd. Dat is wat teveel geweest voor mij, in combinatie met mijn parttime baan als fysiotherapeut. M'n prestaties vielen wat tegen. Voor het EK had ik drie weken geen wedstrijden. Dat was lekker, maar of dat er voor heeft gezorgd dat ik het hier weer liet zien weet ik niet zeker natuurlijk.”

Beste zestien

Zijn zilveren plak zal hem nog niet voldoende punten opleveren om voor het WK in Caïro half juli al bij de beste zestien te staan. ,,Dat betekent dat je geen voorrondes hoeft te spelen en al sowieso bij de beste dertig procent van het deelnemersveld hoort. Als ik op het WK de laatste zestien haal, dan stijg ik wél voldoende plekken. Dat is mijn voornaamste doel daar.”

Quote Individu­eel kwalifice­ren voor de Olympische Spelen is als Europeaan enorm pittig Tristan Tulen

In de verte gloren de Olympische Spelen van Parijs. Maar zelf met een hoge ranking wordt plaatsing lastig, al lukte het Bas Verwijlen vier keer knap wél. ,,Europa heeft heel veel sterke degenschermers. Individueel kwalificeren voor de Spelen is daardoor enorm pittig. En we hebben nadat Bas gestopt is een heel jong nationaal team maar wel met veel potentie. Wie weet hoe ver we via die route kunnen komen.”

Genieten

Maar eerst even genieten van zijn prima prestatie in Antalya. Dat kan, want woensdag hoeft hij pas weer in actie te komen, met Oranje bij het EK voor landenteams. ,,Mooi dat mijn broer Rafael er ook bij is hier, hij hoort ook bij het team en heeft mij vandaag de hele dag gesteund bij de loper. Ik ben behoorlijk kapot nu, maar een klein feestje moet nog wel lukken.”