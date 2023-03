Bossche schermer Tulen ondertekent oproep om Russen te weren

Een groep van zo’n driehonderd schermers heeft in een brief het Internationaal Olympisch Comité (IOC) opgeroepen sporters uit Rusland en Belarus te blijven weren. Ook de Nederlandse schermers onder wie Bosschenaar Tristan Tulen hebben de brief ondertekend.

De internationale schermbond besloot onlangs dat Russen en Belarussen weer welkom zijn, maar volgens Tulen zorgt dit voor ongemakkelijke en onwenselijke situaties. ,,Het leed voor de Oekraïners staat hierbij voorop”, aldus Tulen, die afgelopen weekend in actie kwam in Buenos Aires. ,,Maar er zullen straks ook andere lastige situaties ontstaan, omdat sporters uit met name Europese landen niet meer aan toernooien mogen meedoen van hun nationale bond of overheid omdat ze het niet tegen Russen mogen opnemen. Dat is onwenselijk, zeker omdat voor ons de kwalificatie voor de Spelen in Parijs in april al begint.”

Probleem

Het IOC denkt aan deelname onder voorwaarden van Russen en Belarussen aan de Spelen, een groot aantal landen is daartegen. Vanaf dinsdag wordt op het hoofdkantoor in Lausanne vergaderd waarbij de situatie rond de mogelijke deelname aan de Spelen ook aan de orde komt. Maar het is niet duidelijk of een beslissing wordt genomen. Tulen: ,,Daar ligt ook het probleem. De meeste grote bonden laten het afweten en iedereen wacht op het IOC. We zijn ook maar een klein schermland en wachten het advies van NOC*NSF af.” Tulen heeft zitting in de atletencommissie van de Nederlandse bond KNAS en de Europese bond.

Goed bevriend

De kwestie speelt een grote rol binnen de schermsport omdat het een belangrijke sport is in Rusland. ,,Bij de toernooien zijn ook veel Russisch sprekende landen aanwezig. Dat voelt voor ons niet fijn. Bovendien zijn we ook goed bevriend met de jongens uit Oekraïne. Ze zeggen: jullie gaan het toch niet tegen Russen opnemen? We worden op die manier toch in een bepaalde hoek gedrukt. Dat voelt heel oncomfortabel. Het zou niet aan ons moeten zijn om ons daar druk over te maken”, zegt Tulen, die vorig jaar bij het EK zilver won.

Volgens Tulen stoort het de schermers ook dat de mondiale bond hen niet in de beslissing heeft betrokken. ,,Het zijn officials die het bepalen. Maar met deze brief willen we duidelijk maken wat wij willen.” De schermers wachten nu een reactie van het IOC en de mondiale bond af.

Over zes weken staat voor de 31-jarige Bosschenaar de volgende Grand Prix in Cali op het programma.