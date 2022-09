Bossche tafeltennisclub bestaat 75 jaar: ‘De conciërge deed midden in een wedstrijd het licht uit: hij vond het welletjes’

‘Energiebesparing’ avant la lettre. Daar kreeg Never Despair halverwege de jaren 60 onverhoeds mee te maken. In de Keizerstraat, waar het eerste team van de Bossche tafeltennisclub ook soms speelde in een gymzaal, kwam het Haagse Steeds Hoger TSB op bezoek. „De partijen liepen wat uit, tot ergernis van conciërge Van Loon die namens de gemeente verantwoordelijk was voor het beheer. Op een gegeven moment vond-ie het welletjes. Hij deed gewoon het licht uit”, lepelt de inmiddels 81-jarige Frans Willems op. De twaalfvoudig clubkampioen die een kwart eeuw voor het eerste team uitkwam, kan er nu hartelijk om lachen. „Ja, uiteraard mondde de actie uit in grote verontwaardiging, gevolgd door protest. Het bleek genoeg om de beste man tot inkeer te brengen: we mochten de competitiewedstrijd afmaken.”

Omkleden in de bus

In die tijd waren soms ook de uitduels memorabel. Willems: „We moesten een keer tafeltennissen in Middelstum, in het hoge noorden. Direct na de wedstrijd sprongen we in de bus, richting Groningen. Voor omkleden hadden we geen tijd, dat deden we onderweg. Zie je het voor je?”

In 1947 werd Never Despair opgericht. De patronaatszaal van de Sint Cathrienkerk deed daarna 22 jaar dienst als onderkomen. In de jaren 50 zat het tafeltennis flink in de lift. Alleen Den Bosch kende al meer dan vijftien clubs. Een groot contrast met de hedendaagse situatie waarin behalve Never Despair alleen nog TTV De Kruiskamp’81 actief is. De katholieke wortels waren lange tijd zichtbaar; tot in de jaren 60 zou de jaarlijkse clubdag beginnen met een Heilige Mis.

Volledig scherm Het 12,5 jarig jubileum in 1960 (27 maart). Bovenste rij vlnr. Henk van der bruggen, Rob Lorman, Martin Geertzen, Wim Koningstein, Wim van Leur, Sjef Faber, Wim van de Berg, Jacq de Laat, Rien Sppor, Leontien van Hulst, Jacq Bechtold,?, Dre van de Ven, Willem van de bergh, Karel Doomernik. Voorste rij vlnr. Martien van Ooijen, Martien Luiken, Jan Herber, Gerrit van de Stolpe, Ferry Sluiter, Henny Spoor, Harry Zwanenberg, Riet Voets,?,?, Thea Bes, Wim van Heeswijk, Riet Offermans, Loek Herber,?, Sjef Offermans, Thijs Grootveld, Hans van der Bruggen © Archief Never Despair

Langzaam maar zeker groeide Never Despair uit tot een van de grootste tafeltennisverenigingen van Brabant. In 1969 verhuisde de club naar een gymzaal aan de Rijzertlaan in Den Bosch-West. Op die locatie vlogen de pingpongballetjes jarenlang door de ruimte, tot 1982. Want dat was het jaar van the big change. Aan de Eerste Rompert verrees het Regionaal Tafeltennis Centrum, voorzien van een eigen kantine.

„Ik ben nog steeds trots dat we dat toen voor elkaar hebben gebokst. De kosten bedroegen een slordige 250.000 gulden. Er kwam geld van onder andere de provincie en de gemeente. En onze toenmalige penningmeester Gerard Brands had ook een aardige cent bij elkaar gespaard”, vervolgt Willems. „Verder beschikten we over twee kleedkamers, één voor mannen en één voor vrouwen. In theorie kon je door het sleutelgat van de ene naar de andere kleedkamer gluren, maar dat deden we natuurlijk niet.”

Volledig scherm Het 25-jarig bestaan (23 sep 1972). Bestuur: Jan de bever, Frans Willems, Wim van Leur, Herman Wenting, Peter Schraven. © Archief Never Despair

Europees

De bijna paradijselijke weelde van een eigen accommodatie zorgde en passant voor een spectaculaire groei van het ledenaantal. Ook met de prestaties ging het crescendo. In 1995 promoveerde het eerste team onder coach Peter Schraven naar de eredivisie, met de ‘kanonnen’ Erwin Andriessen, Jeroen van de Wiel en Gert-Jan van den Braak achter de tafels. In hetzelfde jaar werd het team uitgeroepen tot Sportploeg van het Jaar in de gemeente Den Bosch. Een jaar later bereikte het team zelfs mede dankzij gastspeler Jos Verhulst de nationale bekerfinale. Op grond van die prestatie gingen de Bosschenaren Europa in. In de eerste ronde van de Nancy Evans Cup van de ETTU werd kansloos verloren van Polizei S.V. Wien uit Oostenrijk. Een Europees optreden zat er daarna niet meer in.

In 2014 moest afscheid worden genomen van het eigen tafeltenniscentrum, dat plaats moest maken voor de huidige (nieuwbouw)accommodatie die Never Despair momenteel deelt met basisschool Noorderlicht en Norlandia kinderopvang. In de tussentijd werd er getafeltennist in een noodvoorziening aan de Klokkenlaan. Eind 2016 kwam de nieuwbouw gereed.

Naar de nabije toekomst gekeken heeft Never Despair, dat op dit moment uitkomt in de regionale competitie, de ambitie om snel terug te keren naar een landelijk niveau.

Volledig scherm Officiële opening nieuwe zaal (12 nov 1982). Actiefoto: Fred van den Eerenbeemt (Wethouder Sport) vs. gedeputeerde provincie Noord-Brabant. © Archief Never Despair