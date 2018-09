Bosschenaar Mohammed Jaraya verliest met knock-out van Murthel Groenhart

Bossche­naar Robin van Roosmalen verliest wereldti­tel

22:59 Kickbokser Robin van Roosmalen is zijn Glory-wereldtitel in het vedergewicht zaterdagavond kwijtgeraakt. De Bosschenaar was niet opgewassen tegen de lenige Thai Petchpanomrung Kiatmookao, die het gevecht op punten won. De jury was unaniem in zijn oordeel.