Bosschenaar Reijenga laat zich direct zien bij Oranje: ‘Ik kijk ernaar uit om door te pakken met deze groep’

Dat de drie Bossche spelers in de trainingsgroep van Oranje allemaal hun debuut zouden maken in de Pro League-wedstrijden tegen België (vrijdag 2-2, zondag 2-1) stond eigenlijk al vast. Bondscoach Jeroen Delmee is met een nieuwe, kleine selectie gestart aan zijn eerste maanden bij Oranje, zonder bijvoorbeeld een aantal olympiërs, dus was al duidelijk dat iedereen in tenminste één van de twee wedstrijden mocht aantreden.

Toch was het voor Tijmen Reijenga nog heel even spannend of hij die wedstrijden zou halen. ,,Een week voordat ik in de bubbel met Oranje zou gaan, moest ik in quarantaine omdat mijn broertje (Pepijn, die ook bij Den Bosch speelt, red.) corona had”, vertelt hij. ,,Ik heb mezelf fit moeten houden, niet altijd even makkelijk als je alleen bent, en heb elke dag een zelftest gedaan. Dan schiet wel even door je hoofd: het kan dus ook zijn dat ik hierdoor straks niet speel...” Maar zover kwam het gelukkig niet. Reijenga kon na twee negatieve pcr-tests weer aansluiten bij de groep en zich opmaken voor zijn debuut op vrijdag. Daardoor werd hij de eerste door Den Bosch zelf opgeleide speler in Oranje sinds Gijs Campbell (januari 2017).

Vrijdagavond in het Wagener Stadion vielen na een kwart ‘billenknijpen en aftasten’ de zenuwen en spanning weg bij Reijenga. ,,Daarna heb ik kunnen hockeyen zoals ik dat bij Den Bosch ook doe”, zegt hij.

Quote Ik vind dat Tijmen bij Den Bosch op zondag dingen laat zien, waarvan je zegt: hé dat is iets bijzonders Bondscoach Jeroen Delmee

Reijenga, die in de verdediging en op het middenveld uit de voeten kan, valt bij zijn club op door zijn snelheid, drang naar voren en lange passes waarmee hij zijn medespelers lanceert. Precies dat liet hij vrijdag ook zien tegen de regerend olympisch- en wereldkampioen. Eerst stuurde hij met een hoge bal van achteruit Thierry Brinkman weg, die via Koen Bijen de bal bij Terrance Pieters voor de goal bracht: 1-0. Aan de strafbal waarmee Jip Janssen Nederland later op 2-1 zette ging ook een pass van Reijenga vooraf. Ditmaal diagonaal over de grond, waarna de bal via Thijs van Dam bij Dennis Warmerdam kwam die in de cirkel werd gevloerd. Janssen bleef daarna koel vanaf de stip.

Volledig scherm Tijmen Reijenga tijdens de wedstrijd Nederland - België. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Complimenten Delmee

Soms legt Reijenga nog iets te veel risico in de passes die nu succes brachten, kan het allemaal wat zakelijker. Maar het is in elk geval een element in zijn spel dat Delmee bevalt. Tijdens zijn eerste persconferentie in september zei de bondscoach: ,,Ik vind dat Tijmen bij Den Bosch op zondag dingen laat zien, waarvan je zegt: hé dat is iets bijzonders. Ik vind het interessant om te zien wat hij op een hoger niveau kan.” Vrijdag prees Delmee Reijenga na de wedstrijd opnieuw publiekelijk. Het maakt de Bosschenaar trots, maar hij blijft ook nuchter. ,,Ik heb zoveel berichten gekregen met: ‘heb je gehoord wat Delmee heeft gezegd na de wedstrijd?’ Super natuurlijk, maar je moet ook doorgaan daarna. Er is nog genoeg wat ik kan verbeteren.”

Wat vaststaat is dat Reijenga denkt dat bij Oranje te kunnen doen. ,,Ik voel me thuis in het team. Het is voor mij als spelen bij Den Bosch. Alles voelt heel goed. En ik denk dat ik geen mooier visitekaartje had kunnen afgeven dan afgelopen vrijdag.”

Komende maand gaat Reijenga met zijn club in de zaal spelen en duikt hij voor Oranje de sportschool in. ,,Even focussen op een stukje kracht en conditie. Afhankelijk van hoe het loopt gaan we in januari naar Spanje en Zuid-Afrika. Maar dat is nu nog afwachten. Maar ik kijk ernaar uit om door te pakken met deze groep. De ruwe diamant die het nu is kan zeker nog mooier geslepen worden.”