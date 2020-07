Bosschenaar Souffian El Karouani tekent eerste profcontract bij NEC: ‘Heel trots’

Voetafdruk Verstegen 25 jaar na dramatisch ongeluk nog zichtbaar in handboog­sport

1 juli Een maand nadat Erwin Verstegen in 1995 verongelukte, werd Sjef van den Berg geboren. De handboogschutter uit Heeswijk-Dinther kent zijn voorganger als nationaal kampioen en olympiër alleen uit overlevering en van oude beelden. De bewondering is er niet minder om. ,,Erwin heeft een voetdruk achtergelaten in de Nederlandse handboogsport.”