Botte pech houdt Isaak Salden bijna twee jaar aan de kant: ‘Heb er veel voor over om bij Were Di terug te keren’

Isaak Salden verruilt HC Tilburg in de zomer van 2020 voor Were Di om het hockeyplezier te hervinden, maar bij zijn nieuwe club moet hij door corona en twee kruisbandblessures al bijna twee jaar toekijken.

Hoeveel pech kun je hebben? Dat is de vraag die Salden zichzelf weleens stelt. Het antwoord in zijn geval: heel veel. Zelf lacht hij erom, maar vooral uit ongeloof. De stap naar Were Di heeft hem nog niet de speelminuten, die bij HC Tilburg gering waren, gebracht.

Tegensputterende knie

Tijd voor iets anders, vindt Salden in de zomer van 2020. Hij verkast naar Were Di, maar wel met de gedachte ooit terug te keren bij HC Tilburg. Maar of dat gaat lukken, is dik twee jaar later de vraag. Niet uit onwil, maar vanwege zijn tegensputterende knie. Al verlopen de eerste maanden bij Were Di vlekkeloos met veel speelminuten. Maar dan ligt de competitie weer stil door corona. Wéér een periode zonder hockey, zijn zo geliefde spelletje.

Als seizoen 2021-2022 amper onderweg is, scheurt Salden zijn kruisband af op de training. ,,Ik voelde het knakken en wist meteen: dit is foute boel”, vertelt hij via Google Meet. ,,Je schreeuwt een halve minuut van de pijn en daarna gaat het wel weer. Maar ik kon er niet op leunen.”

Vlak voor nieuwjaar gaat Salden onder het mes. Zijn revalidatie kan beginnen, maar na een half jaar gaat het weer mis. Zijn knie krijgt in twee maanden tijd drie klappen te verwerken. Eerst gaat hij op een bal staan. ,,Al voelde ik geen pijn en kon ik gewoon door dus dat zat volgens mij wel oké”, herinnert Salden zich nog.

Isaak Salden.

Botsen op toegangspoortje

Daarna volgen twee opdoffers bij de fysiotherapeut en op het station van Tilburg. ,,Toen ik mijn knie voelde bij de fysio heb ik voor de zekerheid foto’s laten maken”, legt de 22-jarige hockeyer uit. In de tijd dat hij wacht op de uitslag stoot hij zijn knie tegen een toegangspoortje. ,,Ik kon gewoon niet meer lopen. Mijn meniscus klapte dubbel en zat vast.”

Quote De blessure heeft mij wel laten inzien dat ik blijkbaar zo van het spelletje houd dat ik er veel voor over heb om terug te keren Isaak Salden, Were Di

Als de uitslag van de foto binnenkomt, blijkt Salden zijn kruisband opnieuw te hebben afgescheurd. Voor een tweede keer moet hij onder het mes – en uiteindelijk ook nog een derde keer om zijn knie schoon te spoelen.

De masterstudent Werktuigbouwkunde is vastberaden. Aan stoppen, denkt hij niet. ,,Dat heeft de blessure mij wel laten inzien. Blijkbaar houd ik zo van het spelletje dat ik er veel voor over heb om terug te keren, maar frustrerend is dit wel natuurlijk. Hiervoor ben ik niet naar Were Di gekomen.”

Quote Met teamgeno­ten grap ik er regelmatig over dat ik de hockeyer ben die het langst niet voor de club heeft gespeeld Isaak Salden, Were Di

Een rentree bij de overgangsklasser – Were Di degradeerde afgelopen seizoen – is voorlopig nog ver weg. Zijn knie reageert na drie ingrepen een stuk sneller op inspanning. Met kleine stapjes gaat Salden vooruit; deze week traint hij voor het eerst twee keer mee. Duels gaat hij uit de weg. ,,Met teamgenoten grap ik er regelmatig over dat ik de hockeyer ben die het langst niet voor de club heeft gespeeld.” Zelfspot is niet ver weg en geduld is een schone zaak, weet Salden.

En de toekomst? ,,Eerst een rentree en dan zie ik wel verder, al vind ik topsport wel écht heel erg leuk.” Dus wie weet, keert Salden ooit terug in de Tulp Hoofdklasse.

Isaak Salden als speler van HC Tilburg in actie tegen Oranje-Rood. Ooit hoopt hij terug te keren in de hoofdklasse.