Bournac en Borsten vallen af bij HC Tilburg, Marijne sluit Pubben en Peters in de armen

Voor komend seizoen is er voor Noud Borsten en Jules Bournac geen plek meer bij HC Tilburg. Zij vielen buiten de 20-koppige selectie van hoofdcoach Sjoerd Marijne. Sjuul Pubben en Luka Peters maken komend seizoen wel hun opwachting in de Tulp Hoofdklasse.

Borsten debuteerde in mei 2019 voor HC Tilburg in het duel met Amsterdam. Sindsdien trainde hij als A-junior al mee bij de selectie en vorig jaar hevelde de vertrokken Jeroen Delmée hem definitief over. Maar Borsten kwam door blessureleed amper aan spelen toe. Hij vertrekt naar stadsgenoot en promotieklasser Were Di.

Ook Jules Bournac is bij HC Tilburg vertrokken. De Fransman die afgelopen jaargang letterlijk kwam aanwaaien, kon Delmée overtuigen tijdens een aantal trainingen. Hij behoorde zeker in het begin van het seizoen bij de drie beste aanvallers volgens de vertrokken coach. Maar dit seizoen zal hij niet in de Tulp Hoofdklasse te zien zijn, want Bournac is teruggegaan naar Frankrijk.

Volledig scherm Coach Sjoerd Marijne. © Pro Shots / Bart Scheulderman

Pubben en Peters

Hoofdcoach Marijne heeft Sjuul Pubben en Luka Peters wel toegevoegd aan zijn definitieve selectie voor komend seizoen. Pubben is overgekomen van promotieklasser Nijmegen en heeft een verleden bij eersteklasser Venlo. De 19-jarige middenvelder kan ook als verdediger uit de voeten.

Ook Luka Peters is nieuw bij HC Tilburg. De multifunctionele en talentvolle middenvelder speelde afgelopen jaren ook bij Venlo, de club waar Rik Sprengers vandaan komt. Marijne is blij het hun komst. ,,Dit zijn talenvolle jongens, slimme hockeyers die het spelletje begrijpen. Dat is leuk om mee te werken”, legt hij hun komst uit. ,,Zij zullen fysiek nog een stap moeten maken, want afgelopen jaar hebben zij amper gehockeyd. Maar ze mogen gelijk vol aan de bak.”

Zondag opent HC Tilburg het nieuwe hoofdklasseseizoen op bezoek bij Klein Zwitserland.