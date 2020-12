Boxtelaar Galema valt af bij olympische trainingsgroep Oranje, plaatsgenoot Bovendeert opgeroepen als vervanger

Een klap voor Boxtelaar Jelle Galema: de hockeyer van HC Den Bosch maakt niet langer deel uit van de selectie waarmee Oranje naar de Olympische Spelen toewerkt. Dat heeft bondscoach Max Caldas hem in een persoonlijk gesprek verteld. Zijn vervanger in de selectie: plaatsgenoot en vroegere teammaat Roel Bovendeert.

,,Jelle is een mooi mens en een echte topsporter. Hij is gedreven en een teamplayer, maar we zagen dat zijn kansen om Tokio te halen zeer klein waren. Daarom ben ik samen met Rick een paar dagen geleden naar hem toe gereden. Nee, dat was geen leuke boodschap, maar wel een eerlijk en goed gesprek. We hebben altijd tegen de jongens gezegd dat als iemand geen kans meer maakt, we dat direct zouden aangeven. Daar hebben we naar gehandeld”, luidt de toelichting van Caldas op de site van de bond.

Galema (28) droomde van deelname aan de Spelen. Alle toernooien kon hij afvinken: EK, WK, Champions Trophy, Pro League. Eentje ontbrak er nog op het lijstje. De Spelen van vier jaar geleden in Rio gingen nipt aan zijn neus voorbij. ,,,Ik was de allerlaatste speler die afviel voordat de definitieve selectie bekend werd gemaakt. Op dat moment stortte m’n wereld in”, zei hij onlangs in een interview met Brabants Dagblad.

Over zijn kansen voor Tokio zei hij in dat interview: ,,Ik wil heel graag aan de Olympische Spelen meedoen. Dat kan volgend jaar in Tokio zijn, maar het is nog niet zeker dat ik bij de definitieve selectie zit. We zijn nog met zeven spitsen, waarvan er uiteindelijk vijf mee mogen. Het is dus nog heel spannend.”

Boxtel

Galema wordt in de selectie vervangen door Bloemendaal-speler Roel Bovendeert, die eveneens uit Boxtel afkomstig is. De twee speelden nog samen in de jeugd bij MEP. Ook met Bovendeert heeft Caldas uitgebreid gesproken. ,,Roel heeft vaker deel uitgemaakt van de selectie en maakte de afgelopen periode deel uit van de potentials-groep. Na het gesprek dat we met hem gehad hebben, is er van beide kanten een helder beeld bij de verwachtingen.”

Oranje traint van 2 tot en met 10 januari op Papendal. De hockeyers zouden eerst gaan trainen in Duitsland en Spanje, maar die plannen werden in verband met het coronavirus geschrapt. Na de lange trainingsweek gaan de spelers terug naar hun clubs om zich voor te bereiden op de herstart van de hoofdklasse op 31 januari. In totaal heeft Caldas 25 spelers opgeroepen.