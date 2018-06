Boxtelaar Maarten Peijnenburg verruilt FC Utrecht voor FC Dordrecht

Sjef van den Berg kan zijn Kings of Ar­chery-ti­tel in Eindhoven verdedigen

1 juni De 'Kings of Archery series', een groot international indoor handboogevenement, wordt op 17 en 18 november gehouden in het Indoor Sportcentrum in Eindhoven. De afgelopen jaren werd dit meerdaags toernooi gehouden in Weert. Vorig jaar won Sjef van den Berg uit Heeswijk-Dinther deze wedstrijd.