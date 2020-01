Boy van Vliet zeker zes weken aan de kant bij Heroes Den Bosch

Van Vliet moet de komende zes weken met zijn knie in een brace en zal daarna voorzichtig zijn terugkeer kunnen maken op het trainingsveld. ,,En dat valt me eerlijk gezegd nog mee", zegt de speler zelf. ,,Toen ik zaterdag de pijn voelde en het hoorde kraken, vreesde ik dat het wel eens eind seizoen kon zijn."

Layup

Van Vliet liep de blessure op toen hij in Den Helder in het tweede kwart van de wedstrijd na een layup neerkwam en er een tegenstander op zijn knie belandde. De speler werd meteen naar de kant geholpen en kwam de rest van het duel niet meer in actie. ,,Daarna is er een mri-scan van mijn knie gemaakt en daaruit bleek dat de binnenband op twee plaatsen beschadigd is. Vervelend, maar geen ramp. Er gebeuren veel ergere dingen in de wereld.”