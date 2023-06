Atleet, bokser en voetballer genomineerd voor Tilburgse Mariska Lips Award

De Mariska Lips Award is een prijs voor de leerling die de combinatie tussen sport en school het beste invult binnen de Stiching Topsportopleiding.

Lucas Otten (16), atleet bij AV Atilla, is vorig jaar ingestroomd in de Topsportopleiding van het Koning Willem II College. De havo-examens zitten voor hem op. ,,Op naar het vwo”, klinkt het overtuigend. Hij doet sinds zijn achtste jaar aan atletiek en pas twee jaar op het niveau van topsport. ,,k zat bij de ‘algemene groep’ en werd aangesproken door trainer Jeroen Alessi. Hij zag kennelijk iets in me.” Lucas richt zich op het loopnummer 110 meter horden en het verspringen. Hij was al eens tweede op de Brabantse kampioenschappen (horden). Nu richt de Tilburger zich op de twee disciplines tijdens de Nederlandse Kampioenschappen atletiek. Nu nog in de categorie U18. Dat betekent een hordehoogte van 91 centimeter. ,,Volgend jaar wordt het lastiger”, kijkt hij vooruit, ,,Dan loop ik in U20 en is de horde 99 centimeter.

Jayvin Bergmans (13), bokser bij Team Smits, werd op zijn achtste door zijn twee beste vrienden uitgenodigd voor een proefles boksen. De vrienden zijn inmiddels gestopt maar de klik die Jayvin na de proefles met boksen had, is er nog steeds. De Tilburger en leerling van Campus 013 (1-mavo) werd vorig jaar Europees Kampioen en dit jaar Nederlands Kampioen. Jayvin plukt de vruchten van zeven keer per week intensief trainen. De indeling in categorieën gaat bij boksen niet op leeftijd maar op gewicht. ,,Ik vecht in de categorie 52 kilo. Steeds drie ronden van een minuut. Gaat het om een titel, dan boksen we vijf ronden van een minuut.”

Julia Sleeuwenhoek (15), voetbalster bij Sparta, speelde van haar vijfde tot haar elfde in een meisjesteam van WSC in Waalwijk. Ook al had ze de leeftijd nog niet, de Waalwijkse stootte daarna door naar Jongens U13. Ook was ze verbonden aan SV Capelle, de Voetbalschool van ex-voetbalprof Leon Hutten. Afgelopen jaar maakte Julia de overstap naar het eerste team van Sparta Rotterdam Vrouwenvoetbal, zoals het officieel heet. Ze maakt daar deel uit van het team dat uitkomt in hoofdklasse. Het is de competitie waar ook de clubs uit de Vrouwen Eredivisie een Beloftenteam laten uitkomen. Julia heeft op het Koning Willem II College met een goed gevoel 4-mavo afgesloten. Twee uur heen en twee uur terug naar de trainingen in Rotterdam zegt alles over het feit dat er weinig tijd is voor hobby’s. Het deert Julia niet, haar volgende studie-uitdaging is Sport en Coaching op het Johan Cruyff College. En de Vrouwen Eredivisie uiteraard.