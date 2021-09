Marianne Vos veranderde sinds haar eerste wereldtitel in 2006 de wielerwereld om haar heen

Herlings grijpt de macht in het kampioen­schap met overtuigen­de GP-zege

19 september Jeffrey Herlings heeft in Sardinië zijn 94ste GP-zege geboekt. The Bullet versloeg een verdedigend rijdende Jorge Prado en pakte genoeg punten om de WK-leiding over te nemen van Tim Gasjer, die achtste werd.