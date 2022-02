De hoogspringrecords van Wilbert Pennings staan al 20 jaar in de boeken: ‘Ik kon erop kicken’

IJssport­cen­trum Tilburg hét toneel voor het NK Kunstrij­den: sport moet hierdoor een flinke impuls krijgen

Het IJssportcentrum in Tilburg is de komende drie jaar het toneel van het NK Kunstrijden. Het evenement verhuist van Den Haag, naar het ijssportcentrum in Tilburg. Tegelijkertijd met het NK wordt ook de Challenge Cup verreden.

21 januari