Braal flikt ook bij Heroes z'n kunstje met finaleplaats tegen Leiden: ‘Wij weten dat we daar kunnen winnen’

Erik Braal werd naar De Maaspoort gehaald om Heroes het eerste landskampioenschap sinds 2015 te bezorgen. In zijn eerste seizoen in Den Bosch haalde Braal zaterdag met Heroes meteen de finale van de play-offs.

De spelers vallen elkaar om de nek, het publiek staat op de banken en de confetti vliegt door de lucht. Erik Braal staat erbij en ziet dat het goed is. Het is hem weer gelukt. Een finaleplaats met een Nederlandse basketbalclub in de play-offs om de landtitel.

In 2010 en 2013 presteerde Braal dat met de ‘kleine’ clubjes West-Brabant Giants uit Bergen op Zoom en Aris Leeuwarden en van 2016 tot en met 2019 was hij vier keer op rij finalist met Donar Groningen. Zijn finales met Giants en Aris verloor hij, de eerste drie met Donar wist hij te winnen.

Opmerkelijk: sinds 2013 haalde Braal in alle seizoenen dat hij als coach in de Nederlandse competitie actief was de finale. Na zijn tijd bij Aris was hij twee seizoenen actief in Oostenrijk, zijn vijfde seizoen bij Donar werd vroegtijdig afgebroken door de coronapandemie.

Daarna nam Braal een sabbatical, waarna hij vorige zomer bij Heroes terugkeerde in het basketbal. ,,Hij zei me deze week nog dat ik me geen zorgen moest maken”, zegt Heroes-eigenaar Bob van Oosterhout, die Braal afgelopen zomer eigenhandig naar Den Bosch haalde.

Zelf was Van Oosterhout er de afgelopen week niet gerust op in de halve finale-serie tegen Donar, de oude club van Braal. Zeker niet toen Heroes zijn sterkhouders Mike Carlson en Morgan Stilma door blessures kwijtraakte net voor de start van de play-offs. ,,Als iemand mij vooraf gezegd had dat het in deze beste of five-serie 3-0 zou gaan worden, had ik gedacht dat dat voor Donar zou zijn”, bekent hij.

Ook bij Braal en zijn spelersgroep hakte het wegvallen van het duo voor de play-offs erin. ,,De mededeling dat na Carlson ook Stilma niet kon spelen kwam hard aan”, zegt de coach. ,,Er waren erbij die toen het liefst in de grond verdwenen waren, als dat gekund had.”

Maar Braal pepte zijn team weer op voor de drie confrontaties met Donar op dinsdag, donderdag en zaterdag. De coach smeedde van zijn gemankeerde team een onverzettelijk geheel, terwijl Donar met zijn veel bredere selectie niet meer dan een reeks individuen bleek.

Volledig scherm Shane Hammink scoort met een dunk voor Heroes in de derde halve finalewedstrijd tegen Donar. © Casper van Aggelen / Pix4Profs

Dinsdag in Den Bosch werd het 77-65, donderdag in Groningen 67-73 en zaterdag in Den Bosch 81-72. Steeds in het voordeel van Heroes. Vooral verdedigend kwam Heroes in de drie confrontaties ijzersterk voor de dag. En zaterdag in De Maaspoort was er een indrukwekkende 18-0-run in het tweede kwart van de wedstrijd.

Donar vocht voor zijn laatste kans en had na een prima start een voorsprong genomen van 14-22. Maar toen stond Clay Mounce op met tien punten op rij en stopte Heroes zijn bombardement van bijna vier minuten pas toen het 32-22 was. ,,De scores vielen plots uit alle hoeken”, glundert Van Oosterhout.

Na die run gaf Heroes de voorsprong niet meer uit handen, hoewel Donar nog wel een paar keer terugkwam tot op twee punten. Maar uiteindelijk werd het ‘gewoon’ 81-72 in Bosch’ voordeel.

Nieuwe finale tegen ZZ Leiden

Daardoor wacht Heroes nu een nieuwe finale tegen ZZ Leiden, de ploeg die de Bosschenaren vorig jaar - toen nog zonder Braal als coach - met 3-0 de baas was in de eindstrijd om het kampioenschap. ,,Wel prettig dat we nu een paar dagen rust hebben voordat die finale op zaterdag begint”, zegt Braal.

Heroes speelde dit seizoen al vier keer tegen Leiden. In de competitie werd er thuis gewonnen en uit verloren, in de halve finale van het bekertoernooi werd er thuis verloren en uit gewonnen. ,,Wij weten dus dat we ze daar kunnen verslaan, maar dat weten zij van ons ook”, aldus Braal.

Hij verwacht een andere strijd dan met Donar in de komende best of five-serie. ,,Donar ging zich aan ons aanpassen. Ik denk niet dat Leiden dat zal doen.”

De eerste finalewedstrijd is komende zaterdag in Leiden. Wedstrijd twee is twee dagen later, op maandag 23 mei, in Den Bosch. Daarna wordt er op woensdag 25 mei weer in Leiden gespeeld en indien nodig op vrijdag 27 mei in Den Bosch en zondag 29 mei in Leiden.

Heroes Den Bosch - Donar Groningen 81-72

Kwartstanden: 14-20, 30-14, 15-20, 22-18.

Scores Heroes: Maxhuni 17, Hammink 15, Mounce 15, Van der Mars 13, Kherrazi 8, Lautier-Ogunleye 6, Price 5, Van Vliet 2.