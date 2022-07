Brabant is goed vertegenwoordigd bij WK BMX in Nantes: Geblesseerde Judy Baauw ziet af van deelname

Bij de Elite komen onder andere Dave van der Burg uit Heesch en Jay Schippers uit Bergeijk in actie. De 28-jarige Elite-rijdster Judy Baauw uit Boekel trok zich donderdagavond terug. . Ze brak haar duim tijdens de laatste training op Papendal net voor het vertrek naar Frankrijk.

,,Mijn hand is ook gekneusd. Mijn duim doet gelukkig niet zo’n pijn. Het gaat tot nu toe elke dag een stukje beter. Nu zijn alle hobbeltjes en stoeprandjes nog pijnlijk. Als ik het gevoel heb dat ik de finale zondag toch niet kan halen doe ik niet mee. Dan ga ik naar huis en kies ik voor mijn herstel”, zegt Baauw vóór de laatste test van gisteravond. Na de training op de baan kwam de BMX-rijdster tot de conclusie dat het niet lukt met een gebroken duim. ,,Ik heb besloten dat ik niet mee ga doen helaas”, laat ze in een app weten.

Baauw, geboren in Zoelmond, is zeker bij WK’s de laatste jaren in vorm. In Bakoe won ze in 2018 een bronzen plak. In Zolder, in 2019 werd ze vierde in de finale en vorig jaar op Papendal zelfs tweede. ,,De druk is nu heel anders”, aldus de Boekelse. ,,Het herstel van mijn hand en duim zorgen ook voor een soort van afleiding. Ik ben benieuwd of ik het ga redden, maar ik ga bij een wereldkampioenschap niet voor spek en bonen meedoen.”

Tim Goossens uit Den Dungen doet mee in de nieuwe BMX-catergorie onder 23.

Nieuwe BMX-categorie

Tim Goossens (19) uit Den Dungen strijdt voor de eerste keer om de medailles in de dit jaar nieuwe BMX-categorie onder de 23. Hij werd vorig jaar bij de junioren nog Europees kampioen in het Belgische Zolder, maar rijdt nu dus in een andere klasse mee. ,,Die iets oudere BMX’ers van 22 zijn misschien wel wat sterker en hebben mogelijk meer ervaring”, zegt hij. ,,Het niveau ligt behoorlijk dicht bij elkaar heb ik tijdens internationale wedstrijden al gemerkt. Bij het WK doet iedereen er een schepje bovenop hè. Ik ben tevreden als ik zondag de kwartfinale haal, maar zo’n race op het uiterste van je kunnen is een momentopname. De hele internationale BMX-wereld is op z’n best hier. Maar je weet nooit wat er gaat gebeuren. BMX blijft BMX hè.”

,,Of de nieuwe WK-baan van Nantes me ligt? We hebben met Team Oranje enkele weken geleden al een trainingsweekendje gehad. Het is een hele technische baan, maar dat ligt me wel. Fransen kunnen goed BMX-banen bouwen vind ik. Over alles is nagedacht.”

,,Een waardige baan en uitdagende baan voor de verdeling van de wereldtitels”, vindt Lissi van Schijndel (17) uit Berlicum die - net zoals Renske van Santvoort uit Nuland - bij de junioren in Nantes start. Van Schijndel is een echt BMX-talent. ,,Ik zat toen ik drie was al op de BMX.” Van Schijndel werd in 2019 wereldkampioen in België bij de Girls 14, pakte toen ze opgroeide zeven Europese en en passant zes Nederlandse titels. ,,Wat mijn gevoel is voor dit WK in Frankrijk? Ik wil dit weekend op m’n BMX-fiets rondje voor rondje vooral plezier maken en dan zie ik wel tot hoever ik kom”, zegt ze enigszins bescheiden. ,,Als ik maar 100 procent mijn best heb gedaan ben ik al tevreden. Dit jaar heb ik nog geen verwachtingen. Nu begint het pas echt.”

De Brabantse deelnemers:

Elite: Dave van der Burg (Heesch) Jay Schippers (Bergeijk); Onder de 23: Tim Goossens (Den Dungen); Junioren: Lissi van Schijndel (Berlicum) Jason Noordam (Oosterhout) en Renske van Santvoort (Nuland)