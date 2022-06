Brabantse 400 meter-lopers strijden om WK-tickets: ‘De estafette werkt als een magneet’

Raymund Swertz stunt bij EK driebanden, Dick Jaspers maakt eerste slachtof­fer

Bij het EK driebanden zorgde Raymund Swertz uit het Limburgse Afferden voor een sensatie. In het Beneluxtheater te Berlicum versloeg hij de Fransman Jeremy Bury met duidelijke 50-24 cijfers. Dick Jaspers kwam voor het eerst in actie en Jérôme Barbeillon was het slachtoffer.

16 juni