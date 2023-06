Brabantse broers zijn na jaar weer herenigd, nu bij Oranje: ‘Dit is niet gewoon, maar het voelt wel zo’

Tien jaar lang stonden ze samen op het veld bij HC Den Bosch. Onafscheidelijk waren ze. Tot afgelopen seizoen. Tijmen koos voor een avontuur bij Oranje-Rood, Pepijn bleef aan de Oosterplas. ,,In het begin was het wel even wennen”, zegt de jongste, terwijl hij naast Tijmen in de auto zit onderweg naar een training. ,,Vroeger appte ik hem nog weleens als ik iets was vergeten. Dat deed ik nu weer. Tijmen stuurde: ‘Gast, ik speel hier niet meer hè.’” Beiden lachen hardop.

De broers waren inmiddels gescheiden op het veld, maar ze wonen nog wel samen in het centrum van Den Bosch. Deze zomer dragen ze weer hetzelfde shirt. Nu van Oranje. Dat is vrij uniek. Sinds 1936, zo zocht hockeybond KNHB uit, kwam het dertien keer voor. Enkele voorbeelden: Tim en Mark Jenniskens, Tim en Ron Steens, Jacques en Richard Brinkman en Ties, Jan Hidde en Hans Kruize.

Samen oplopen en het volkslied zingen zorgde wel voor kippenvel hoor, toen we onze familie, vrienden en vriendin­nen zagen op de tribunes Pepijn Reyenga, HC Den Bosch en debutant bij Oranje

De Reyenga's stonden samen op het veld tegen India, toen het Pro League-circus in Eindhoven was neergestreken. In maart konden de twee zich daar al op verheugen, want Pepijn sloot aan bij de trainingsgroep van bondscoach Jeroen Delmée. ,,Na afloop van de competitie wisten we dat een aantal gasten rust gingen krijgen tijdens de Pro League, waardoor sommige jongens een kans zouden krijgen”, vertelt Pepijn.

Een debuut gloorde voor de 22-jarige aanvallende middenvelder, toen Delmée op 1 juni zijn definitieve Pro League-selectie bekendmaakte. Tijmen: ,,Het besef dat je samen met je broer speelt, dringt eigenlijk pas écht door als je samen op het veld staat.” Ze moesten nog zes dagen wachten op dat moment.

Op het complex van Oranje-Rood, de thuisbasis van de oudste van de twee, ging het gebeuren. Beiden vertellen in koor dat het voelde als vanouds. Samen inspelen en naast elkaar staan in de line-up. Nu kwam daar het volkslied bij. Meezingen, schouder aan schouder. De Reyenga’s zijn nuchter. Maar, zegt Pepijn: ,,Dit zorgde wel voor kippenvel hoor, toen we onze familie, vrienden en vriendinnen zagen op de tribunes.”

Eén blik is genoeg

Hoe was de connectie op het veld? Verdwijnt die als je een tijd lang niet samen hebt gehockeyd? ,,Aan een blik of knikje hebben we genoeg om elkaar te begrijpen. Eigenlijk voelt het al heel snel weer ‘gewoon’, maar in Oranje spelen is helemaal niet gewoon”, antwoordt de 23-jarige Tijmen.

Hij bewondert zijn broertje die scoorde bij zijn debuut. ,,Ik stond ver weg dus het duurde even voordat ik Pep kon feliciteren.” Wat hij zei bij de knuffel? ,,Lekker maat, goed gedaan.” Pepijn grappend: ,,Wat dat betreft sta ik nu 1-0 voor.” Aan de andere kant speelde Tijmen sinds november 2021 inmiddels 31 interlands. Pepijn staat op drie. ,,Hij heeft er nog 28 in te halen", plaagt de oudste.

Dit weekeinde reist het circus naar Londen - en later nog naar Amstelveen en Antwerpen. Pepijn kan een kleine inhaalslag maken vanwege een knieblessure van zijn broer. Een strijd is het niet, ze gunnen elkaar het allerbeste. En het allerliefst nog spelen ze samen. In Oranje en in de toekomst ook weer op clubniveau.