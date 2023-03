Brabantse finale in eredivisie ijshockey: wint ‘duur’ Kemphanen of ‘arrogant’ Toekomstteam van Trappers?

Bijna twee decennia geleden was Larry Suarez bij Tilburg Trappers coach van een team waar Dennis ten Bokkel deel van uitmaakte. Nu staan ze tegenover elkaar als coaches van de finalisten van de play-offs in de eredivisie, het tweede niveau in Nederland: Eindhoven Kemphanen en het Toekomstteam van Trappers. We vroegen ze naar hun mening over elkaars ploeg.

Eindhoven Kemphanen en Toekomstteam Trappers eindigden als vierde en derde in de competitie en schakelden in de halve finale van de play-offs de nummers 1 en 2, Amsterdam en Groningen, uit. Hoe verrassend is het dat je tegenstander de finale heeft bereikt?

Dennis ten Bokkel (Toekomstteam Trappers): ,,Met hun spelersmateriaal - ze houden zich niet aan de afspraken over betaling van spelers - had Kemphanen vorig jaar de finale moeten halen, maar dat lukte niet. Nu wel, dus daar sta ik niet zo van te kijken. Maar toen het op een derde duel in Amsterdam aankwam in de halve finale, had ik mijn twijfels.”

Larry Suarez (Kemphanen): ,,Sommige teams zijn heel geschikt om play-offs te spelen en het Toekomstteam van Trappers is daar een voorbeeld van. Zij hebben veel energie en kunnen gedisciplineerd spelen. Ik had mijn twijfels of mijn team dat ook zou kunnen, maar het gaat heel goed.”

Wat is de grootste kracht van je tegenstander in de finale?

Ten Bokkel: ,,Absoluut het scorend vermogen. De ranglijst van spelers met de meeste doelpunten en assists in de eredivisie dit seizoen wordt aangevoerd door twee spelers van Kemphanen: Ratislav Veres en Mike Verschuren, met 95 en 88 punten. De nummer drie heeft er 53!”

Suarez: ,,Hun goalie, Jowin Ansems, is eigenlijk veel te goed voor dit niveau. Als ik de bondscoach was, zou ik hem al bij Oranje laten keepen, ook al is hij nog maar 20 jaar. Hij heeft geen zwakke punten.”

Waar is je tegenstander te pakken? Waar ligt hun zwakte?

Ten Bokkel: ,,Lastig te zeggen, maar dat ze met dit materiaal maar vierde zijn geworden, geeft aan dat niet alles vlekkeloos verloopt bij Kemphanen. En volgens mij hebben ze een paar geblesseerde verdedigers. Maar zonder die jongens hebben ze ook twee keer van Amsterdam gewonnen, dus het is de vraag of dat echt een zwakte is.”

Suarez: ,,Ik heb de indruk dat de jongens van het Toekomstteam van Trappers de neiging hebben om arrogant te zijn. Het is goed om vertrouwen te hebben, maar het kan ook overdreven worden. En in dat geval kan dat mijn spelers triggeren om er nog een schepje bovenop te doen.”

Wie is favoriet in de finaleserie?

Ten Bokkel: ..Je krijgt van mij een antwoord dat je niet graag zal horen, maar ik denk echt dat het fifty-fifty is. In de competitie hebben we allebei een keer van elkaar gewonnen.”

Suarez: ,,Ik heb als coach vijf finales gehaald en er vier gewonnen. Deze is lastig te voorspellen. Dat Trappers thuisvoordeel heeft, vind ik niet zo belangrijk. Als we nou naar Groningen moesten, maar in Tilburg zijn we zo vanuit EIndhoven. En we hebben in de competitie allebei onze uitwedstrijd tegen elkaar gewonnen.”

Duel 1 in de best-of-three-finale van de play-offs in de eredivisie is vrijdag om 20.00 uur in Tilburg, duel 2 is zondag om 18.30 uur in Eindhoven. Als beide ploegen een keer winnen, volgt zondag 2 april om 18.00 een beslissingsduel in Tilburg.

Volledig scherm Larry Suarez, coach van Eindhoven Kemphanen © Juan Vrijdag / DCI Media

Volledig scherm Dennis ten Bokkel, coach van het Toekomstteam van Tilburg Trappers. © Joris Buijs / PVE