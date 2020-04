Brabantse jeugd mag weer sporten: ‘Er komt weer reuring op de club’

The Dukes

Eric van der Zande, voorzitter van de Bossche rugbyclub The Dukes, liet weten morgen al te willen beginnen met jeugdtrainingen, maar dat mag pas vanaf 28 april. ,,We zorgen dat we er dan helemaal klaar voor zijn, dat onze trainers in de startblokken staan.” Van der Zande kondigde aan dat de trainingen de hele zomer doorgaan bij zijn club. ,,Er zullen - denk ik - weinig mensen op vakantie gaan. Nou, dan is er best behoefte om te blijven rugbyen en dat willen wij mogelijk maken.” De jeugd tot 12 jaar - daarvan zijn er zo'n 200 lid bij The Dukes - kan al meteen lekker gaan ravotten op de trainingen, jeugd van 12 tot 18 jaar moet vooralsnog anderhalve meter afstand bewaren. Van der Zande. ,,Er zijn trainingsvormen genoeg waarbij dat mogelijk is. Ook zij kunnen volgende week dus weer beginnen. Fijn voor de jeugd, maar ik denk dat veel ouders dat ook heel prettig zullen vinden.”