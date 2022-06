Brabantse tennisser Van Rijthoven gaat voor stuntje op Libéma Open: ‘Ik ben die wildcard waard’

Roosendaler Tim van Rijthoven (25) is van plan om te stunten op de Libéma Open in zijn Brabant. ,,Ik sta wat relaxter op de baan, kan het beter relativeren. Daardoor accepteer ik mijn fouten wat makkelijker.”

Tim van Rijthoven is aan een sterk seizoen bezig. Hij steeg al zestig plekken op de ranglijst en heeft de top 200 in zicht. Zijn opvallendste prestatie boekte hij vorige maand. Hoewel hardcourt zijn favoriete ondergrond is, versloeg hij de nummer 149 en 174 van de wereld in het kwalificatietoernooi voor gravelwalhalla Roland Garros. Alleen de Slowaak Norbert Gombos, 112de op de mondiale ranglijst, stond nog tussen hem en zijn allereerste hoofdtoernooi van een Grand Slam ooit in.

Zuur

Van Rijthoven speelde een goede wedstrijd onder de rook van het legendarische Court Philippe-Chartrier, maar verloor op de pijnlijkste manier: in twee tiebreaks met het kleinst mogelijke verschil. ,,Daar ben ik wel twee dagen zuur van geweest’', vertelt hij, inmiddels een week verder. ,,Ik heb volgens mij zelfs meer punten gepakt in die wedstrijd dan hij. We speelden allebei echt heel goed. Het verbaasde me dat hij in de eerste ronde van het hoofdtoernooi werd uitgeschakeld.’’

Quote Ik denk dat ik die wildcard ook daadwerke­lijk waard ben en voor een stuntje kan zorgen Tim van Rijthoven

Speciaal toernooi

Inmiddels kijkt hij met een goed gevoel terug op de kwalificatieronde in Parijs. ,,Ik heb ervan genoten en het geeft me moed voor de komende maanden en jaren.’’ Zijn prestaties verbaasden hem overigens niet. ,,Ik raak de ballen in de training al langer heel lekker. Ik voelde me vooraf zeker niet kansloos.’’ Hij ervoer de grootte van Roland Garros in de dagen op het gravel. ,,Het is een heel speciaal toernooi. Alles is top geregeld, je wordt hartstikke goed behandeld, het park is groot en elke baan ligt er mooi bij. Bij de kwalificaties komt al veel publiek kijken.’’

Op het moment dat we hem bellen, is Van Rijthoven zijn tas aan het inpakken. Hij speelde na Roland Garros in Engeland een kleiner toernooi, voordat hij terugkeerde naar Nederland. Komend weekend gaat de Libéma Open van start en Van Rijthoven heeft een wildcard gekregen. ,,Mijn laatste hoofdronde van een ATP-toernooi is alweer een paar jaar geleden. Ik denk dat ik die wildcard ook daadwerkelijk waard ben en voor een stuntje kan zorgen.’’

Quote Het is mooi om tegen iemand als Medvedev te spelen, maar ik kom eerst liever een paar rondjes door voor ik zo’n topper tref.

Het deelnemersveld is niet mals: de nummer twee van de wereld Daniil Medvedev en toptalent Félix Auger-Aliassime doen onder meer mee in Den Bosch. ,,Aan de ene kant is het mooi om tegen iemand als Medvedev te spelen, aan de andere kant kom ik eerst liever een paar rondjes door voor ik zo’n topper tref.’'

Bekenden op de tribune

Het toernooi wordt gehouden in de geboorteprovincie van Van Rijthoven. Daar had hij zelf nog niet bij stilgestaan. ,,Maar dat is eigenlijk best leuk. Er zullen zeker wat familieleden en mensen van mijn oude vereniging TV Vierhoeven op de tribune zitten.’'

Verder wil hij vooral genieten van de ervaringen die hij opdoet als tennisser. De Roosendaler voelt een verschil in zijn eigen mentaliteit ten opzichte van een paar jaar geleden. ,,Tennis was vroeger m’n alles. Inmiddels zie ik in dat het leven om meer draait. Ik sta wat relaxter op de baan, kan het beter relativeren. Daardoor accepteer ik mijn fouten wat makkelijker, hoewel ik verliezen nog altijd verschrikkelijk vind.’' Hij dankt dat inzicht aan het ouder worden. ,,Daarnaast heb ik met Igor Sijsling een tennistrainer die me ook hierin coacht.’’

Met die mentaliteit wil Van Rijthoven dit seizoen in ieder geval aan de kwalificatietoernooien van Wimbledon en de US Open meedoen. ,,Dan heb ik alle vier de Grand Slams gehad en dat is al mooi. Daarnaast heb ik laten zien dat ik de drempel naar een hoofdtoernooi best kan nemen.’’ Hij mikt op een plekje bij de beste 150 na dit seizoen, maar knipoogt ook al naar de top 100. ,,Je moet hoge doelen durven stellen.’’