Brabantse trainer Nick Hemmers wil met Alistair Overeem Badr Hari verslaan: ‘Willen er een show van maken’

Elf dagen voor gevecht krijgt Tilburgse kickbokser ineens de kans om toch voor de wereldti­tel te vechten: ‘Heeft zo moeten zijn’

De Tilburgse kickbokser Tayfun Özcan (31) werd dinsdagnacht wakker van zijn oplichtende telefoon. Via een appje vanuit ONE Championship vernam hij het nieuws dat hij op zaterdagmiddag 1 oktober in Singapore mag vechten om de wereldtitel. Dat kwam als een totale verrassing, maar de motivatie is er niet minder om.

23 september