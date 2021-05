Brabantse voetbalsters met Feyenoord de eredivisie in

Eigen bed is dichterbij, maar door coronabub­bel slaapt Jean van Erp na verliespar­tij in Berlicum toch in hotel

27 april Jean van Erp is de local hero op het NK driebanden, dat deze week wordt gehouden in Berlicum. Na afloop van zijn partij in de tweede ronde mocht de 47-jarige Brabander echter niet naar huis om daar even bij te komen van de met 3-1 (10-7, 10-6, 2-10, 10-7) verloren wedstrijd tegen Raymund Swertz. Zijn bedje staat deze week immers in het Bossche Mövenpick-hotel.