Bram Welten kreeg woensdagavond in de ZLM Tour de kans om zich in eigen land weer eens in het ‘sprintgeweld’ te storten. Achter winnaar Olav Kooij moest hij genoegen nemen met de zesde plaats.

Dat de openingsrit van de ZLM Tour woensdagavond in het Kapelle eindigde in een massasprint, was geen verrassing. Dat Olav Kooij daarin de snelste was, verbaasde ook niemand. Bram Welten had het graag anders gezien. Voor de 25-jarige Tilburger is de Zuid-Nederlandse rittenkoers de kans om zich weer eens in eigen land te laten zien.

Bochtige finish

,,Het was gekkenwerk”, schudde de Brabander na afloop het hoofd op het Kerkplein van het Zeeuwse fruitdorp. ,,Rijd je de hele avond over van de mooie wegen, en dan leggen ze hier zo’n bochtige finish weg.” Meer dan een zesde plek zat er niet in voor man die na vier jaar Arkea dit jaar uitkomt voor de Franse World Tour-formatie Groupama FDJ.

Bij die ploeg stort hij zich doorgaans graag in het ‘sprintgeweld’. In Kapelle lag dat toch wat anders. Niet op de eerste plaats omdat hij deze week de ZLM Tour rijdt in Team Nederland, dat is een gelegenheidsformatie van renners wiens ploeg niet aan de start staat van de enige professionele vaderlandse rittenkoers.

Welten is bezig aan zijn vijfde seizoen in Franse dienst. ,,Dit is dit jaar pas mijn eerste koers in Nederland. Straks nog het NK en hopelijk daarna ook de Vuelta.”

Volledig scherm Bram Welten voor de start van de eerst etappe van de ZLM Tour. © Gerben van den Broek

De in Poppel wonende spurter deed tot dusverre voornamelijk zijn ding in wat hij de ‘kleinere’ koersen noemt. Met name in de wedstrijden die meetellen voor de Coupe de France was het aan Welten de taak om zoveel mogelijk punten te scoren in de strijd om het behoud van de World Tour-status.

Lead-out

In eerste instantie is Welten gevraagd om bij Groupama FDJ mee te draaien in de lead out-trein van Arnaud Démare. ,,Daar had ik wel oren naar.” Met dat karwei gaat hij overigens binnenkort pas aan de slag. Ook zijn neef Danny van Poppel heeft zich bij Bora inmiddels omgeschoold tot lead-out. ,,Uit alle twee haal ik plezier”, zegt Welten. ,,Ik weet dat ik in kleinere koersen - wat je tegenwoordig nog kleine koersen kunt noemen - voor de overwinning mee kan sprinten. De absolute topsnelheid zoals Groenewegen, Ewan en Jakobsen die hebben, heb ik net niet. Dan kun je beter iemand helpen te winnen.”

Hij hoopt die kans dus vooral te krijgen in de Vuelta, die eind augustus van start gaat in Nederland met ondermeer twee (semi) Brabantse ritten. ,,Ik heb tot dusverre nog geen enkele grote ronde gereden. Het is mijn doel en uitdaging om een keer zo’n wedstrijd van drie weken uit te rijden.” Of het ook een volgende mooie kans is om zich in eigen land te laten zien? Welten haalt er de schouders bij op. ,,Ik ben daar niet zo mee bezig. Ik koers niet voor de populariteit. Het is leuk dat de mensen zien dat ik er nog ben, maar ik doe dit echt voor mezelf. Morgen (in de rit van Veere naar Goes, red.) ga ik me er weer tussen gooien. Ik ben hier niet om alleen maar wat mee te rijden.”

En dan maar hopen op een iets ‘normalere’ finish? ,,Ach, je verliest nu eenmaal meer dan dat je wint. Dit was wel weer een top-10 plek, maar daar heb je feitelijk niets aan.”