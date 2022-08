Breakdance een sport? ‘Dan moet ik altijd even slikken, het is zo uniek, je kunt het niet in een hokje plaatsen’

,,Als ik dat hoor moet ik altijd even slikken om er niet tegenin te gaan”, vertelt de geboren Tilburger eerlijk. ,,Ik vind het heel erg wennen dat mensen het een sport noemen. Er zit een competitieve kant aan, maar je kunt het niet als sport alleen zien. Het is voor mij meer een kunstvorm, altijd al geweest. Maar eigenlijk vind ik break zo uniek dat je het niet in een hokje kunt plaatsen.”

Als iemand in Nederland - en ver daarbuiten - recht van spreken heeft hierover, dan is het Van Gorp. Drie keer werd hij wereldkampioen en ook won hij de Red Bull BC One, de grootste één-tegen-één breakdance-competitie van de wereld. Vanaf 2005 draait Van Gorps leven om breaken en reisde hij kriskras over de hele wereld om te dansen, battles te jureren en workshops te geven.

Twee jaar voor de start van de Olympische Spelen staat breakdance op een keerpunt, ziet Van Gorp. Terwijl voor hemzelf na Parijs waarschijnlijk het moment komt om af te zwaaien. ,,Het is voor mij een eindhalte, een soort last battle”, zegt Van Gorp, die tegen die tijd 35 is. ,,Dat breaken olympisch wordt, zie ik echt als een moment van erkenning. Je merkt nu al dat het invloed heeft. Breakers krijgen ineens contracten bij grote merken, zoals Nike en Adidas. Die keken eerst niet naar ons om. Dat is wel een moment waarop je denkt: hèhè, eindelijk. Dan was de Olympische Spelen denk ik net die trigger voor dat soort partijen om eindelijk support te bieden.”

Keihard knokken

Van Gorp is vanaf zijn vijftiende ‘keihard aan het knokken geweest’ om een bestaan als breakdancer op te bouwen. Met grote titels op zak, een eigen kledinglijn, een sponsorcontract bij Red Bull en een eigen dansschool kan hij prima van het breaken leven. ,,Maar voor veel anderen is het vaak overleven”, zegt hij.

Het breaken heeft hem dus veel gebracht, maar een paar jaar terug besefte Van Gorp dat hij veel meer zou kunnen terugdoen dan hij al deed. ,,Ik ben zoveel in het buitenland geweest, dat ik daar een heel grote naam heb. Maar in Nederland en lokaal in Rotterdam-Zuid, waar ik woon, heb ik niks opgebouwd”, zegt hij. Bovendien wilde van Gorp, die twee jonge kinderen heeft, minder vaak van huis zijn. Samen met personal trainer en movement specialist Kees de Haan opende hij daarom vorig jaar de school OTBMovement. ,,In eerste instantie om een nieuwe generatie breakers op te leiden. Op dat gebied is Rotterdam er slecht aan toe, er zijn er te weinig. Maar ik wilde ook iets voor de buurt doen, een plek bieden waar jongeren naartoe kunnen komen. We hebben geen groot budget, ik kan niet van alleen de school leven. We doen het puur om het ‘doen’.”

Naast een nieuwe generatie breakers weten ook professionals de weg naar de studio te vinden. ,,Ik geef ook vierdaagse privécursussen aan breakers over de hele wereld. Je merkt nu de Olympische Spelen eraan komen dat er ineens heel veel subsidies voor dit soort dingen vrijkomen. Australië, Hong Kong, Frankrijk, Litouwen, Nederland en België, ze komen overal vandaan. De boekingen lopen al door tot in volgend jaar.”

Volledig scherm Menno van Gorp. © Red Bull Content Pool

Van Gorp wil met de lessen ‘iets creatiefs losmaken’. ,,Veel breakers lopen na 10 jaar vast, omdat ze al alles hebben gedaan of geprobeerd. Daar probeer ik bij te helpen, door bijvoorbeeld nieuwe inzichten te geven. Als je 1-op-1 met iemand werkt kun je echt de diepte in.” Hoe belangrijk het is om een stap terug doen om er daarna een paar vooruit te zetten, ervoer Van Gorp zelf. ,,Na het winnen van mijn derde wereldtitel, in 2019, heb ik ervoor gekozen om aan nieuwe dingen gaan werken en mezelf opnieuw uit te vinden”, vertelt hij. ,,Sindsdien ben ik extreem gegroeid als danser. Vergelijk het met een artiest die de hele tijd de wereld rondtoert om hetzelfde hitalbum te spelen, zonder zich terug te trekken in de studio om aan nieuwe muziek te werken. Dat is niet goed. Ik kan niet groeien als ik alleen maar aan wedstrijd blijf meedoen.”

Polsblessure

Een bewuste keuze dus. Maar Van Gorp werd door een lullige blessure ook gedwongen om zijn manier van dansen te vernieuwen. Tijdens een videoproject waarbij je de bewegingen van andere dansers na moet doen, ging het twee jaar geleden mis. ,,Ik heb toen iets geprobeerd wat ik normaal niet doe en waarbij mijn hand net op de verkeerde manier landde. Door de adrenaline ben ik doorgegaan en heb ik de ernst niet goed aangevoeld. Maar daarna bleek het mis.” Wat hij precies mankeerde bleef echter lang onduidelijk, ook na het maken van scans en bezoekjes aan verschillende fysio's en therapeuten. ,,Ik kon mijn hand niet plat neerleggen, maar wel op mijn vingers staan. Bepaalde moves lukten daardoor niet meer. Op creatief vlak stimuleerde het me, ik moest andere dingen proberen, maar het gaat ook in je hoofd zitten. Dansen lukte nog wel, maar zo kon ik toch niet naar de Olympische Spelen... Daardoor heb ik toch wel een tijdje met een bepaalde twijfel rondgelopen.”

De oplossing werd uiteindelijk gevonden toen zijn dochtertje wilde leren rolschaatsen. Dat mocht van papa alleen met polsbeschermers, waarna Van Gorp zich afvroeg of hij die ook niet kon gebruiken. ,,Door die polsbeschermers kon ik wel plat op mijn hand druk zetten. Zo heb ik een paar maanden getraind en is de blessure eigenlijk vanzelf weggetrokken. Sinds twee maanden gaat het eindelijk weer een beetje goed. Ik voel me weer de oude en gebruik nu al een paar weken geen polsbeschermers meer. Ik heb door die blessure hele andere routes moeten belopen. Dat was heel moeilijk, maar heeft me ook verrijkt in mijn dans.”

Die verrijking, die hij ook haalt uit de lessen en workshops die hij geeft in zijn studio, moet straks tot succes leiden in Parijs. ,,Het gaat er niet om wie het snelst gaat, het hoogste gaat of het moeilijkste doet. En dat zal het grote publiek straks ook merken. Je hebt er een getraind oog voor nodig om te zien wat break bijzonder maakt. Het is heel moeilijk te zien. Soms spreek ik breakers die zeggen: ik snapte jouw break eerst niet helemaal, maar nu ik tien jaar dans wel. De kijker denkt straks: hè, wat hij doet is toch veel moeilijker? Terwijl een ander juist wint. Omdat ik daar een van de ouderen ben zal ik het moeten hebben van ervaring en inzichten. Ik ben ouder, maar ook meer bewust van mijn lichaam en zeker nog niet op mijn fysieke piek. Ik sta daar straks als een man en niet als een jongen.”