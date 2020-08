Brechje Smit kan ein-de-lijk weer met softbalsters van Ducks, maar dan wel zonder coach

Elke nacht over softbal dromen, dat gebeurt nog net niet. Maar dat knuppel en handschoen in haar nog jonge leven, Brechje Smit is zeventien jaar, een dominante rol spelen, valt niet te ontkennen. Ga maar na: bij Ducks traint ze op woensdag en vrijdag met het eerste team, op zondag staan er twee wedstrijden gepland. Brechje, afkomstig uit Boxtel, is trainer en coach van de junioren. Dus op donderdag en zaterdag staat softbal alweer prominent in haar agenda. Trouwens, in de schaarse vrije tijd komt de racefiets uit de schuur, of trekt ze de hardloopschoenen aan. Drie keer raden wat ze na behalen van haar diploma vmbpo-t wil doen. Inderdaad, een sportopleiding volgen aan het Koning Willem I College in Den Bosch.