Brett Bulmer wil ook als speler van Trappers weer MVP worden in de Oberliga: ‘En kampioen natuurlijk’

Dat wisten we dan weer niet. ,,In 2017, met ons nationale team, bij het inline-hockey”, legt Bulmer uit. De zomerse variant van ijshockey - met rolschaatsen, een balletje in plaats van een puck en geen ijs maar beton - lag hem altij al wel goed. ,,En het was makkelijk te combineren met het ijshockey. Jammer dat de internationale ijshockeybond IIHF is gestopt het het organiseren van WK’s, anders zou ik er wel weer mee beginnen.”