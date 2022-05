Britt Knaven kijkt niet te ver vooruit na eerste Belgische titel: ‘Eerst maar eens het beste uit mezelf halen’

Thuis in Meerle kijkt Britt Knaven (22) met plezier terug op de dag dat ze in Gavere het Belgisch kampioenschap tijdrijden voor beloften won, maar vraag haar niet een blik ver vooruit te werpen in verre toekomst. ,,Waar ik over een paar jaar sta, kan ik nu nog niet zeggen. Dat is voor mij veel te ver weg. Eerst maar eens het beste uit mezelf zien te halen”, is dan het antwoord van de oudste dochter van Servais Knaven en Natascha den Ouden. ,,Je kunt wel naar de Olympische Spelen willen gaan, maar dan zal ik eerst wel de volgende stap naar de top moeten zetten voor je zoiets een reëel doel mag noemen.”