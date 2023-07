Broertjes Van Riel draaien met succes diskwalificatie terug: Goud voor Robin, brons naar Rick

NK atletiekHet eerste wat Robin van Riel deed nadat hij als nieuwe 1500 meter kampioen over de streep kwam gelopen, was omkijken. ,,Kijken waar Rick zat.” Dolle vreugde bij de twee toen die achter zijn grote broer en zilveren Tim Verbaandert het brons pakte. Daarna was het even gedaan met de blijdschap omdat junior een diskwalificatie aan zijn broek kreeg. Nadat de twee met succes tegen die beslissing hadden geprotesteerd was het alsnog groot feest in het Tilburgse kamp.

,,Yes, Rick is gewoon derde", riep winnaar Robin van Riel toen hij bij de dopingcontrole zijn laatste plichtpleging van de dag had gedaan. Volgens hem ook volkomen terecht. Nummer vier Bram Andriessen had aanvankelijk met succes geprotesteerd tegen het feit dat Rick van Riel in het gedrang aan de binnenkant drie stappen buiten de baan had gezet. ,,Normaal mag dat ook niet, maar wij hebben de jury ervan kunnen overtuigen dat Rick even niet anders kon omdat hij geduwd en ingesloten werd", verduidelijkte senior. De teruggekeken beelden wezen dat volgens hem ook uit.

Discussiëren

Volledig scherm Robin (links) en Rick van Riel: eind goed, al goed voor de Tilburgse broers. © Gino van Outheusden/Pix4Profs

Dus konden de twee daarna in blijdschap terugkijken op de finale van de 1500 meter. ,,Jammer alleen, dat door al het gedoe de huldiging niet is doorgegaan.” Discussiëren over wie de sterkste was in Breda, hoefde niet. Robin van Riel durfde het zelfs aan om direct na de start de leiding te nemen. ,,Normaal moet je daarmee met zoveel wind als vandaag niet te veel energie te verliezen, maar het was ook belangrijk om uit het gedrang te blijven.”

Aan kop legde Van Riel er ook weer niet de zweep over. ,,Ik probeerde wel zo zuinig mogelijk te lopen.” Bij het ingaan van de laatste bleek hoe belangrijk het is om uit het gedrang te blijven. Zijn grootste concurrent Noah Baltus struikelde en was daarmee direct gezien. Vervolgens spurtte Robin van Riel probleemloos naar de zege.

Zilver Verbaandert

Uitbollend zag hij Tim Verbaandert naar de tweede plek lopen. De Veldhovenaar was na een tegenvallende 5000 meter aanvankelijk niet van plan om de volgende dag ook de 1500 te lopen. ,,Maar omdat mijn tas nog niet was uitgepakt besloot ik de volgende ochtend toch maar met mijn broertje mee te gaan naar Breda.”

De teleurstelling van de 5000 meter kwam bij Verbaandert bovenop de frustratie dat hij het WK op een haar na heeft gemist. ,,In het begin van het seizoen zat ik al direct in de buurt van de limiet (13.15), maar de laatste twee seconden kreeg ik er niet af. Het niveau was er dus. Alleen die ene tijd niet.”

Goud voor jarige Saalberg

De laatste titel op het NK was weggelegd voor Eveline Saalberg. Op haar 25ste verjaardag pakte ze niet alleen het goud, maar klokte ze met 52.20 ook nog eens de snelste tijd van dit seizoen. ‘Yes, yes, yes', klonk het dan ook voorbij de finish. ,,Ik ben hier heel blij mee ja. Ik wist dat ik het kon, maar je moet het maar net doen.”

Saalberg is het hele seizoen op jacht geweest naar de (individuele) limiet voor het WK, dat eind augustus wordt gehouden in Boedapest. Ze kwam er maar niet in de buurt. Na de 52.36 in de series stelde ze vrijdagavond vast dat de vorm eindelijk begint te komen. ,,Al is het wat aan de late kant.” Saalberg mag met haar tijd in de 400 meter finale wel weer iets meer hopen op een plekje in de 4x400 estafetteploeg.

Volledig scherm Eveline Saalberg: blij en gelukkig met de titel én de beste tijd van het seizoen. © ANP