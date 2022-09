Buitenlands getint TTV Maashorst klaar voor nieuw seizoen: ‘We willen weer verrassen’

,,We zijn helemaal klaar voor het nieuwe seizoen”, zegt Jochem de Hoop opgewekt. Dit jaar start TTV Maashorst met vijf tafeltennissers aan de competitie: de Zwitsers Elias Hardmeier en Mauro Schärrer, de Spanjaard Juan Pedro Sanchez, Jochem de Hoop en het nieuwe Britse talent Joshua Bruce. ,,Na vorig seizoen hebben we natuurlijk vleugels gekregen”, gaat De Hoop door. Toen eindigde TTV Maashorst verrassend derde (najaar) en tweede (voorjaar) in hun eerste eredivisieseizoen. ,,Zo’n stunt vergeet je nooit meer. Aan ons de taak om die goede vorm van vorig jaar door te zetten in dit seizoen.”

Exotisch geheel

Opvallend: De Hoop is nog de enige Nederlander in het team. Maar volgens hem is dat niet meer dan normaal in de tafeltenniswereld. ,,Sinds een aantal jaar is er in het tafeltennis een nieuwe regel: spelers mogen in meerdere competities tegelijkertijd spelen. Een Zwitser speelt dan bijvoorbeeld in zijn eigen nationale competitie, maar ook hier in Nederland.” Sinds de instelling is het niveau flink gestegen. ,,De Nederlandse clubs shoppen massaal in het buitenland, want daar valt veel kwaliteit te halen. Ook wij als TTV Maashorst moeten mee met de rest om te blijven presteren.”

Uiteindelijk resulteert dit in een competitie vol buitenlandse spelers. Gaat zoiets dan niet ten koste van het teamgevoel? ,,Nee, ik vind van niet”, vertelt De Hoop. ,,We hebben dan wel niet veel contact, maar als we elkaar zien is het altijd gezellig.” Op dit moment trainen de tafeltennissers allemaal in hun eigen land. Jochem de Hoop doet dit in Schiedam. Hij heeft geen bevestiging nodig over hoe hij of een teamlid ervoor staat. ,,We weten allemaal van elkaar dat we keihard trainen. Er is dus absoluut geen sprake van twijfel. Iedereen is fit en klaar om punten te pakken dit jaar.”

Volledig scherm Tafeltennisser Jochem de Hoop van TTV De Maashorst uit Uden © TTV De Maashorst

Een dag voor de wedstrijd worden de buitenlandse tafeltennissers ingevlogen. Voor Engelsman Joshua Bruce zijn eerste kennismaking met de Nederlandse competitie. De Hoop heeft Bruce al eerder aan het werk gezien op jeugdtoernooien. ,,Het is een groot talent. Hij haalt al een behoorlijk niveau voor een achttienjarige. Het is zeker een speler die ons in de toekomst veel punten kan bezorgen.” Hij weet alleen niet of dat dit seizoen al het geval gaat zijn. ,,We hebben namelijk een heel sterk team. Ik denk dat hij de komende tijd nog even genoegen moet nemen met een rol als breedtespeler.”

Opnieuw Verrassen

Voor De Hoop leggen de goede prestaties in het eerste eredivisiejaar geen extra druk op het aankomende seizoen. ,,Ieder seizoen is anders. Het niveau wordt alleen maar hoger door alle versterkingen in de competitie. Maar wij hebben ons ook versterkt, dus ik zou niet weten waarom we dit jaar niet weer voor een stunt moeten gaan. De play-offs, oftewel top-vier, moet ons gewoon lukken. En wie weet staan we volgend jaar wel weer in de finale. Met onze kwaliteiten sluit ik niets uit.”

De eerste horde: TTV Westa uit Wessem. ,,Het is normaal gesproken geen hoogvlieger”, begint De Hoop. ,,Maar, in deze competitie kan iedereen van elkaar winnen. Het niveau is moordend. We kunnen geen moment verzwakken. Op papier zijn wij het betere team, dus zolang we vertrouwen houden in onze eigen kracht, moeten we de pot over de streep kunnen trekken.”

Volledig scherm HILVERSUM, 26-05-2022 , ttv Hilversum , TTV Maashorst/Welynq - Taverzo , Finale voorjaarscompetitie tafeltennis Eredivisie season 2021 / 2022 . Maashorst/Welynq during the match TTV Maashorst/Welynq - Taverzo . © Pro Shots / Shane Winsser