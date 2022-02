Bulmer helpt Trappers met hattrick aan eenvoudige zege bij laagvlieger

Reno de Hondt nauwelijks blij na treffer in overtime: ‘Dit mag gewoon niet gebeuren’

Drie dagen nadat Trappers in eigen hal met 5-2 won van Hammer Eisbären, stond vrijdagavond hetzelfde affiche op het programma in Tilburg. Dit keer verslikte de ploeg van Dave Livingston zich echter half in de hekkensluiter.

