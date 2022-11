Bulmer met twee goals belangrijk voor Trappers, dat in overtime wint bij Indians

De ijshockeyers van Tilburg Trappers hebben dinsdagavond een 3-4-overtimezege geboekt op bezoek bij Hannover Indians. De klus leek in de reguliere speeltijd geklaard, maar twee tegentreffers in de slotminuten zorgden voor overwerk voor de ploeg van Doug Mason.

Het was Diego Hofland die na 2 minuten en 34 seconden in de extra tijd voor de verlossende golden goal zorgde. De aanvalslijn met Brett Bulmer, Raymond van der Schuit en Max Hermens was belangrijk voor Trappers, dat het moest doen zonder de geschorste spelers Reno de Hondt en Jonne de Bonth.

Powerplay

Doug Mason heeft de laatste tijd veel aandacht besteed aan het voorkomen van onnodige straffen. Maar op bezoek bij Indians werd de eerste overtreding - van Jordy van Oorschot - weer direct afgestraft. De thuisploeg wist wel raad met de powerplay: 1-0.

Het was in dit duel der subtoppers wachten tot halverwege de tweede periode voor de volgende treffer, dit keer van Brett Bulmer namens Trappers. De onlangs teruggekeerde Canadees prikte vijf minuten later ook de 1-2 binnen.

Late tegentreffers

Toen Max Hermens in de derde periode voor 1-3 zorgde, leek Trappers af te stevenen op een belangrijke driepunter. Maar in de slotfase ging het nog mis. Doelpunten van Indians in de 56ste en 58ste minuut zorgden ervoor dat het op overtime uitdraaide. Diego Hofland maakte met een ‘deflection’ de golden goal die Trappers twee punten opleverde.

,,Dit geeft natuurlijk een dubbel gevoel”, stelde Mason na afloop. ,,Maar twee punten meenemen op bezoek bij een directe concurrent is okay. Jammer dat we niet klinisch genoeg waren, waardoor de 2-3 valt. Daardoor kreeg Indians weer hoop, terwijl ze eigenlijk verslagen waren.”

Hannover Indians - Tilburg Trappers 3-4 na overtime (1-0, 0-2, 2-1, 0-1). 3.Christmann 1-0 (pp), 28. Bulmer 1-1, 33. Bulmer 1-2, 44. Hermens 1-3, 56. Pohl 2-3, 58. Palka 3-3, 63. Hofland 3-4. Strafminuten: 6-10. Toeschouwers: 1.590.

Overige uitslagen: Hannover Scorpions - Füchse Duisburg 11-1, Herforder EV - Crocodiles Hamburg 0-5, Diez Limburg - Moskitos Essen 5-1, Hammer Eisbären - Krefelder EV 4-3, Saale Bulls Halle - Rostock Prianhas 8-3,

Stand aan kop: 1. Hannover Scorpions 25-69, 2. Crocodiles Hamburg 26-58, 3. Tilburg Trappers 25-49, 4. Hannover Indians 24-48, 5. Saale Bulls Halle 25-48, 6. Herner EV 23-46.