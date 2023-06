Bye, bye KLM Open, hello Solheim Cup in Cromvoirt: ‘Van 42.000 naar 140.000 bezoekers’

Er is een einde gekomen aan drie jaar KLM Open op Bernardus Golf. In Cromvoirt kijken ze terug op een evenement dat de baan internationaal op de kaart heeft gezet. ‘We zijn een bucketlist-baan geworden’. Vooruit gekeken wordt er ook. Over drie jaar komt de Solheim Cup langs. ‘Die trekt nog veel meer publiek: zo tussen de 120.000 en 140.000 bezoekers.’

De laatste tribunes en stellages worden momenteel afgebouwd op wat officieel ‘Bernardus Golf en Memories’ heet. ,,Maar er kan alweer gespeeld worden op de baan”, zegt general manager Sabine Riezebos”, met een tevreden lach. Drie weken lang kon ‘de gewone man’ immers geen balletje slaan op het prestigieuze kindje van de Brabantse miljardair Robert van der Wallen.

Die drie weken waren nodig om alles in orde te brengen voor het KLM Open, een vierdaagse wedstrijd die onderdeel uitmaakt van DP World Tour, oftewel de European Tour. Een legertje van 55 greenkeepers zorgde ervoor dat de 18 holes er pico bello bijlagen. Langs de banen werden diverse VIP-units opgetrokken.

Afgaande op cijfers van organisatiebureau TIG Sports zijn er in totaal 42.000 toeschouwers afgekomen op het KLM Open. ,,Dat zijn gigantisch veel bezoekers”, weet Riezebos.

De impact van alle aandacht voor het KLM Open was ook in de dagen na het toernooi direct te merken in Cromvoirt. De telefoon bij Bernardus stond niet stil. ,,Mensen willen nu zelf de baan beleven zoals de Tourspelers die ervaren hebben”, vertelt Riezebos. De aanvragen om een rondje te lopen op de zogenaamde heidebaan komen ook van ver buiten de landsgrenzen. ,,Drie jaar KLM Open hebben van Bernardus een bucketlistbaan gemaakt”, stelt de general manager tevreden vast.

Riezebos is niet bang dat dat effect wegebt nu het KLM Open-circus volgend jaar elders (Amsterdam) haar tenten opslaat. Via mond tot mond-reclame verwacht men toch wel in beeld te blijven bij de doelgroep van de golfclub. Over mond tot mond reclame gesproken: ,,De Tourspelers zijn dermate enthousiast over onze baan, dan ze hier graag teruggekomen waren.” Desondanks wordt er in Cromvoirt niet dramatisch gedaan over het afscheid nemen van het KLM Open. ,,Het was een contract voor drie jaar. Dat weet je dat het na die drie jaar ook stopt.”

Daarnaast heeft Bernardus ook weer iets om naar uit te kijken. Over dik drie jaar (september 2026) is de golfclub gastheer van de strijd om de Solheim Cup, de vrouwelijke tegenhanger van de Ryder Cup. Dat evenement, waarbij de beste speelsters van Amerika en Europa het tegen elkaar opnemen, is zelfs enkele maatjes groter dan de European Tour. ,,De verwachting is dat er tussen de 120.000 en 140.000 bezoekers op afkomen”, aldus Riezebos. Gezien de omvang van het toernooi moet enkele jaren van tevoren al begonnen worden met het aanpassen van de baan. Meest in het oog springend is het veranderen van de routing van de holes. Zo wordt de huidige derde hole, op het achterste deel van het terrein, gepromoveerd tot hole nummer één. ,,Er wordt daar een soort van stadion gecreëerd.”

Vraagtekens

Over één ding hoeft Bernardus zich geen zorgen te maken, en dat is de sportieve kwaliteit van de baan. Twee jaar geleden bij de eerste editie van het toen nog Dutch Open geheten toernooi werden vraagtekens geplaatst bij de zwaarte van de baan. Winnaar Kristoffer Broberg kwam zelfs met ‘min 24’ nog in de problemen. De Zweed finishte eindelijk op -23, drie slagen voor de Duitse nummer twee Matti Schmid. De winnaar van dit jaar, de Spanjaard Pablo Larrazabal kwam binnen met een score van ‘min 13’. Het oordeel van de spelers: ‘Lastige baan. Vooral als je naast de fairway terecht komt.’

,,De baan is veel meer volgroeid”, stelt Riezebos. ,,We hebben hier en daar extra bomen geplant, wat de kans op birdies kleiner maakt. Maar ook de wind speelde dit keer een grote rol.” Het regende daarnaast complimenten. Van alle kanten. ,,We lopen hier dan ook met een grote glimlach rond”, zo besluit Riezebos haar terugblik op drie jaar European Tour op Bernardus in Cromvoirt.