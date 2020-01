Caféhumor in Oisterwijk met Bud Brocken en Sierd de Vos

Het zijn lucratieve klusjes voor bijvoorbeeld René van der Gijp, Wim Kieft, Bas Nijhuis en Thomas Dekker. Wie met Joop Zoetemelk zijn Tourzege van 1980 nog eens wil beleven, is op 2 juni voor 46 euro welkom in het Theater aan de Parade in Den Bosch. (Een week later kun je in het Chassé Theater in Breda voor 12 euro bij dezelfde voorstelling terecht!)