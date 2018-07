Captain Van den Heuvel langer bij Trappers

Van Leeuwe pakt eerste etappe in BD Lezerstour

17:34 Jasper van Leeuwe uit Den Bosch mag zich na de eerste etappe in de Tour de France met trots de eigenaar van de gele trui in de Brabants Dagblad Lezerstour noemen. Van Leeuwe pakte de eerste dagzege, wat kwam omdat hij de volledige top-negen in zijn pakket had. De Bosschenaar bleef daardoor Erik Wolf uit Megen met een punt voor.