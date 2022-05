Cathelijn Peeters ook snel zonder horden

Met die tijd was de inwoonster van Den Bosch heel blij. Indoor liep ze dit seizoen 53,56, maar outdoor stond haar pr nog op 56.50. ,,Daar wilde ik iets aan doen. Ik hoopte op een 53'er”, aldus Peeters. ,,Ik probeer mezelf verder te verbeteren en dan kijk ik wel waar het toe leidt. Een 52'er moet nu mogelijk zijn, ik heb nog niet gepiekt. Het waaide ook best hard, dus de omstandigheden waren niet ideaal. Iets minder wind en een tikje warmer voor de spieren mag wel.”

Keuzes Bol pakken gunstig uit voor Peeters: ‘Voor mij is dit ook het hoogst haalbare’

Ook Hanneke Oosterwegel (53,80) en Myrthe van der Schoot (53,99) liepen een snelle tijd. Peeters, de Nederlands kampioene op de 400 meter horden, loopt zaterdag bij de IFAM Outdoor in Oordegem weer een race ‘met hekjes.’ Deze mooie tijd betekent geen definitieve switch naar het vlakke rondje waarop de Nederlandse atleten momenteel zo sterk zijn. ,,Ik blijf het allebei doen, vind de afwisseling leuk.”

Alle aandacht ging bij de Harry Schulting Games donderdag uit naar Dafne Schippers, die haar rentree maakte op de atletiekbaan en de 100 meter won in 11,37. Bij de mannen ging de zege op de sprintafstand naar Nsikak Ekpo in 10,70. Lars Timmerman van Prins Hendrik pakte de winst bij het speerwerpen met 69,94 meter. Bij de vrouwen won nationaal recordhouder Lisanne Schol met een worp van 52,78 meter. De pas 13-jarige Maud de Jong pakte de winst op de 800 meter in 2.09,48 minuten.