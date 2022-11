‘Cees was een legende, die mag niet vergeten worden. Hij was de Max Verstappen van toen’

Boetepot voor de straffenko­nin­gen van Tilburg Trappers: ‘Als je lui bent, ben je dom’

Met een klinkende zege (6-2) op Hannover Indians poetst Tilburg Trappers de reeks van drie nederlagen op een rij weg. Maar wat ook beklijft, is het aantal onnodige straffen dat de ijshockeyers in korte tijd pakken. Om dat in te perken, is een maatregel bedacht.

