Chauffeur van de dokter springt over de vijf meter: ‘De combinatie tussen het werk en het sporten is heel leuk’

,,Bijna drie jaar heb ik hier op gewacht”, zei Jakob Pütz over zijn record. ,,Het moest er een keer uitkomen. Mijn aanloop is constanter geworden. Dat komt omdat mijn snelheid hetzelfde blijft. Als je bij de ene poging weer sneller en bij de volgende weer langzamer loopt dan moet je continu corrigeren.”

Pütz is lid van atletiekvereniging Prins Hendrik uit Vught en traint daar onder Joep Janssen, maar woont in Overloon. De 22-jarige hoogspringer is niet alleen met zijn sport bezig, maar werkt daarnaast ook nog 32 uur in de week als chauffeur bij de huisartsenpost. ,,Ik rij de dokter rond en ik draai ook nachtdiensten. In de avond train ik en soms komt het voor dat ik daarna moet werken of dat ik een training moet missen.”

Vier trainingen

Eigenlijk staan er vier trainingen per week op de planning. ,,Maar dat haal ik dus niet altijd. Soms zijn het er drie. Bij de springtrainingen ben ik er wel altijd bij, maar soms moet ik een looptraining overslaan in verband met werk. Dat is lastig, maar het heeft niet veel invloed op de sport. Een enkele keer dus een gemiste training, maar niet qua fitheid.”

Jakob Pütz in actie tijdens de Harry Schulting Games bij Prins Hendrik in Vught.

Het heeft in ieder geval niet voorkomen dat hij de wedstrijd in Tilburg won en de vijf meter haalde. Zit er niet meer in het vat als hij zich alleen op het polsstokhoogspringen kan richten? ,,Als ik meer train dan kom ik misschien wel hoger. Maar ik heb ervoor gekozen om me ook alvast op de toekomst te richten qua werk. Ik heb laten zien dat ik het kan combineren en ik wil mijn werk blijven doen, maar ook mijn sport blijven uitvoeren.”

Van turnen naar atletiek

In zijn jeugd was atletiek nog niet zijn sport, maar zat Pütz op turnen. ,,Ik was daar redelijk goed in, maar er was iemand beter. Hij kreeg meer aandacht en dat vond ik lastig.” Daarom stapte hij rond zijn tiende over op atletiek. Het begon met de meerkamp. ,,Maar lopen en werpen was niet mijn ding.” Polsstokhoogspringen was dat wel. Daarbij bereikt hij nu nieuwe hoogtes. In mei ging hij voor het eerst over 4.90 meter en op de T-Meeting dus over de vijf meter.

Hij vindt het lastig om aan te geven wat zijn ambities zijn in de sport. Misschien is er wel veel mogelijk als zijn progressie zich doorzet. ,,Het zou leuk zijn om de EK-limiet te halen. Dan ga ik vrij regelen op mijn werk. Maar ook de wedstrijden hier in Nederland en omgeving, zoals in België zijn leuk om te doen. Als het komt dan komt het. Wie weet ga ik nu vaker over de magische grens van de vijf meter en hoger nu ik eenmaal de barrière heb geslecht. En wat dat oplevert zien we dan wel.”