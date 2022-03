Chay Schults van Toekomstteam Trappers: ‘Groningen is andere koek dan Breda’

Nu het eerste team van Trappers eens een keer niet als favoriet aan de play-offs begint in de Duitse Oberliga, is dat anders bij het Toekomstteam van de Tilburgse ijshockeyclub. Niets minder dan de titel is het doel voor de ‘jonkies’ in de eredivisie, het tweede niveau in Nederland.

Chay Schults (19) stond er zelf ook wel van te kijken dat hij met zijn ploeg als eerste eindigde in de door corona sterk ingekorte competitie. En daardoor maximaal thuisvoordeel heeft in de play-offs, al is dat bij de best-of-two-reeksen die worden gespeeld maar beperkt.

Quote Groningen is de enige ploeg waarvan we in de competitie hebben verloren. We moeten dus oppassen Chay Schults

,,En als je als nummer één begint aan de play-offs, dan ben je titelkandidaat”, vindt de 19-jarige Tilburger. Al wil dat niet zeggen dat het kampioenschap al bijna binnen is. In de eerste ronde werd Yeti's Breda zoals verwacht twee keer opgerold (6-1 en 8-2). ,,Maar Gijs Groningen is andere koek”, zegt hij over de volgende tegenstander, dit weekend. ,,Dat is de enige ploeg waarvan we in de competitie hebben verloren. Een beetje ongelukkig, maar toch. We moeten oppassen.”

Oberligateam

Schults is een van de jonge spelers in de opleiding van Trappers die voorzichtig op de deur kloppen bij het Oberligateam. Vorig seizoen trainde hij al een aantal keer mee met de hoofdmacht, dit seizoen na de voorbereiding niet meer. ,,Vanwege corona proberen ze die groep zo hecht mogelijk te houden; daardoor krijgen wij wat minder kans om erbij te komen dan in vorige jaren”, legt hij uit.

Niet jaloers

Maar Schults weet ook: ,,Als je goed genoeg bent, kom je vanzelf aan de beurt. Kijk naar Marvin Timmer bijvoorbeeld, die maakte afgelopen zondag zelfs zijn eerste doelpunt daar.” Zijn Schults en andere niet-uitverkorenen dan jaloers? ,,Nee hoor”, beweert hij stellig. ,,Je zou onze groeps-app moeten zien na die wedstrijd. Alleen maar liefde en trots. We gunnen het elkaar allemaal écht.”

Dat is ook de kracht van het Toekomstteam, vindt Schults, de hechte band die ze onderling hebben. ,,Met de meeste jongens speel ik al tien jaar samen. Maar ook gasten die later zijn ingestroomd, horen er helemaal bij. Daar zorgen we wel voor.”

Quote Alleen de war­ming-up meedoen met het Oberliga­team zou ik al geweldig vinden Chay Schults

Kampioen worden met het Toekomstteam lijkt hem ‘heel gaaf’, maar het zal niet opwegen tegen de eerste minuten in het Oberligateam. ,,Dat is mijn droom sinds ik op m'n zesde met ijshockey begon. Alleen de warming-up meedoen zou ik al geweldig vinden.”

Vogelaar

Schults is een aanvallende verdediger en hij denkt dat dat geen nadeel is bij het bereiken van zijn doel. ,,Die zijn er namelijk niet zo veel. Giovanni Vogelaar van de Oberligaploeg is mijn voorbeeld. Ik kijk hoe hij speelt en probeer daar van te leren. Wat mijn kwaliteiten? Ik heb spelinzicht. En wat ik niet heb is snelheid. Maar daar werk ik aan.”

Hij combineert het ijshockey met een studie Entrepeneurship en Business Innovation aan Tilburg University. ,,Ik ben pas eerstejaars. De combinatie met het ijshockey gaat tot dusverre goed. Tijn Jacobs - die helaas langdurig geblesseerd is - doet dezelfde studie en is een jaar verder. Dus ik hou ook hem goed in de gaten, haha.”

Het Toekomstteam van Trappers speelt in de halve finale van de play-offs in de eredivisie zaterdag eerst een uitwedstrijd bij Gijs Groningen, zondag (17.00 uur) volgt de return in deze best-of-two. De entree is gratis in IJssportcentrum Stappegoor.