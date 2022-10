Christiani als enige Nederlander door kwalificaties bij World Cup in Veghel

De Limburger schakelde in de laatste van vier kwalificatierondes onder meer Heeswijker Jean van Erp uit. De drie spelers in deze poule wonnen alledrie een partij; Christiani had het beste moyenne van de drie en ook Legazpi mocht door als beste nummer twee. Van Erp werd ondanks zijn fraaie gemiddelde van 1.764 toch slechts derde in de poule en is daardoor klaar.