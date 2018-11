Clubheld Tessa van Breugel (OJC'98): 'Yes, weer een nieuw team erbij'

,,Het wisselt per week hoeveel tijd ik ermee bezig ben. Vaak is het toch een uurtje of acht per week. Nu ben ik bezig met het geven van clinics en dan loopt het op tot dertig uur.” Maar Van Breugel doet het met plezier. ,,Natuurlijk komt het soms minder goed uit, maar door goed te plannen is het mogelijk. Ik ben er een voorstander van om iets te doen bij een vereniging. Ook vind ik het leuk om te doen, dan maak je er makkelijker tijd voor vrij. Het leukste is wanneer je resultaat ziet van je werkzaamheden. Als we weer een paar nieuwe leden mogen verwelkomen, denk ik yes, we krijgen er weer mooi een nieuw team bij."