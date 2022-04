Coach Dave Livingston vertrekt bij Tilburg Trappers

Onder leiding van Livingston beëindigde Trappers het reguliere seizoen in de Oberliga Nord als derde. In de play-offs om het algehele Oberligakampioenschap reikten de Tilburgers tot de kwartfinales, waarin Memming Indians te sterk bleek (3-0).

Topscorerslijst

Livingston kwam eerder in zes seizoenen tot 277 officiële wedstrijden voor Trappers waarin hij 285 goals en 601 punten verzamelde. Daarmee bezet hij de tiende plaats op de all-time topscorerslijst van Trappers. Naast de nationale beker in 1991 pakte Trappers onder leiding van het coaching duo Doug Mason en Joe Buchly in 1993-1994 en 1994-1995 de dubbel en was hij in 1993-1994 de meest waardevolle Nederlandse speler in de eredivisie (Frans Henrichs bokaal).

Een jaar na het beëindigen van zijn actieve carrière werd Livingston hoofdcoach bij Manglerud Star. Tien jaar lang zwaaide hij de scepter bij de ploeg uit Oslo, die uitkomt op het hoogste niveau in Noorwegen (GET-ligaen).

Zware wissel

Algemeen directeur Ruud van Baast betreurt het vertrek, maar prijst de loyaliteit van de Nederlandse Amerikaan. ,,Aan het begin hebben we als Trappers organisatie een aantal doelstellingen bepaald, deze zijn helaas niet gehaald, daarnaast trok het achterlaten van zijn vrouw en kinderen in Noorwegen een zware wissel op Dave. Tijdens het seizoen vloog hij regelmatig naar Noorwegen of kwamen zijn vrouw en zoontje hierheen voor een korte gezinshereniging. Ook in onze gesprekken na afloop van de play-offs kwam dit sterk naar voren. Zijn persoonlijke omstandigheden telden dan ook mee in deze beslissing.”

Opvolger

Met het vertrek van Livingston moet Trappers op zoek naar een nieuwe coach. Wie zijn opvolger wordt, kan Van Baast nog niet aangeven. ,,We zijn begonnen met de zoektocht. We hebben een duidelijk profiel opgesteld. Daar moeten we namen op plakken. Als we denken de perfecte kandidaat gevonden te hebben, dan moeten we proberen tot een akkoord te komen.”