Coach Duisburg steekt Trappers hart onder de riem

Dat deed hij naar aanleiding van woorden die zijn collega Frank Gentges van Moskitos Essen vorige week sprak nadat diens team in Essen van de Tilburgers had gewonnen. ,,Trappers is op 1 of 2 spelers na het complete Nederlands team waar ze mee aankomen", klaagde Gentges toen. ,,En ze hebben altijd vier complete lijnen beschikbaar, het hele seizoen. Terwijl alle andere ploegen in de Oberliga maar drie lijnen hebben. Dan is het wel een hele bijzondere prestatie dat wij dit seizoen drie keer tegen ze gespeeld hebben en drie keer gewonnen." Om uiteindelijk met stemverheffing tot een conclusie te komen. ,,Wij hebben jullie hier niet nodig. En als jullie al in ons land komen spelen, dan volgens onze regels. En anders blijf je maar in Nederland!"