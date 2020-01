Coldenhoff bekroont seizoen met belangrijkste Nederlandse motorsportprijs

Coldenhoff kreeg de prijs uitgereikt tijdens het KNMV Motorsportgala in Schouwburg Amphion in Doetinchem. De 28-jarige motorcrosser begon 2019 met een zware blessure, maar eindigde het jaar alsnog als derde in de WK-eindstand en bracht twee GP-zeges op zijn naam. Met Jeffrey Herlings en Calvin Vlaanderen won Coldenhoff bovendien de Motocross of Nations in Assen. Het was voor het eerst dat TeamNL de WK-titel voor landenteams veroverde.