Coldenhoff in MXGP Lommel op het podium: ‘Maar dit was niet de beste Glenn’

WK motorcrossEen volledig Oranje-podium zat er dit keer niet in in de MXGP van Vlaanderen. Net over de grens, op het vernieuwde circuit van Lommel, hield Glenn Coldenhoff de Nederlandse eer zondag hoog met een derde plaats.

Ook vorig jaar pakte de Yamaha-fabrieksrijder uit Best het brons in Lommel. Toen stonden er met winnaar Calvin Vlaanderen en Brian Bogers twee landgenoten naast hem op het podium. Vlaanderen kon zijn manchezege van vorige week in Tsjechië geen vervolg geven en bleef steken op de vijfde plaats. Brian Bogers werd negende. Jeffrey Herlings ontbrak nog steeds aan de start vanwege een nekblessure, maar de rentree van de ex-wereldkampioen uit Oploo is aanstaande. Misschien komend weekeinde al in Finland.

Vier GP-zeges op een rij

In de WK-stand zag Herlings (7de) zijn achterstand op leider Jorge Prado oplopen tot 279 punten. De Spanjaard kon in Lommel niet voorkomen dat naaste achtervolger en GP-winnaar Romain Febvre twee puntjes inliep. Ondanks vier GP-zeges op rij van de Fransman is het onderlinge verschil nog altijd aanzienlijk: 99 punten.

Coldenhoff begon zaterdag sterk aan het weekeinde door de kwalificatierace te winnen. Dat levert sinds dit seizoen ook al 10 WK-punten op. En hij mocht als eerste een plek achter het starthek kiezen. Teamgenoot Jeremy Seewer was op de eerste meters sneller, maar Coldenhoff ging de Zwitser al in de eerste ronde voorbij. Romain Febvre profiteerde daarna van een fout van de koploper, die een bocht te wijd nam.

Niet beste Glenn

,,Ik kwam hier voor de overwinning en dat is niet gelukt. Daar baal ik van”, verklaarde Coldenhoff na afloop. ,,Ik had het gevoel dat ik hier mijn eerste overwinning van het seizoen kon behalen, maar jullie hebben vandaag niet de beste Glenn gezien. Na een ronde of drie, vier had ik mezelf opgeblazen. Ik begon fouten te maken en toen kwam Febvre voorbij. Op het einde heb ik het weggegeven omdat ik een technisch mankement voelde aan de motor. Daarom heb ik het tempo laten zakken.”

Volledig scherm Romain Febvre was in het zware zand van Lommel de sterkste in de MXGP. De Fransman bezorgde Kawasaki de vierde GP-zege op een rij. © BELGA

In de tweede manche verloor Coldenhoff naar eigen zeggen te veel energie in inhaalacties als gevolg van een mindere start. ,,Ik heb veel te lang achter Fernandez gezeten en daarna achter Seewer duurde ook te lang. Ik kwam uiteindelijk goed in de flow, ik had het idee dat ik nog wel wat over had, maar toen was het nog maar twee ronden. Dan ben je te laat.”

Avonturier Van Berkel

Een opvallende naam op de deelnemerslijst was die van Lars van Berkel. De avonturier uit Veghel, net terug van een trip naar de Verenigde Staten en Canada, werd pas in de loop van de week aan de lijst toegevoegd. Er was een plekje vrijgekomen in een satellietteam van Honda. Of Van Berkel tijd en zin had. Ja dus, al kon hij zijn eenmalige (?) MXGP-optreden geen extra glans geven met een of meerdere WK-punten. Voor de Honda-rijder vormen de winterse strandraces in Frankrijk de hoofdmoot van zijn seizoen. Buiten het strandraceseizoen zoekt hij vooral het avonturier.

In de MX2-klasse kenden de Brabanders Kay de Wolf en Scott Smulders een dramatische start in Lommel. Ze kwamen in een van de eerste bochgen samen ten val. Ze konden beiden hun weg vervolgen, maar keken al direct tegen een hopeloze achterstand aan. De Wolf moest zien de schade in de WK-stand te beperken, haalde de ene na de andere rijder in. Na tien ronden reed de Eerselnaar al de twaalfde plaats, met uitzicht op positieverbetering. Maar op dat moment stuurde hij geblesseerd zijn Husqvarna van de baan af, richting rennerskwartier. De Wolf, die in de week voor Lommel op training geblesseerd was geraakt, kwam in de tweede manche niet meer aan de start.

Volledig scherm De oppermachtige MX2-rijder Jago Geerts bracht het thuispubliek in extase. © BELGA

Smulders was na zijn crash veroordeeld tot een achterhoedegevecht. De jeugdige Alphenaar, die in Lommel pas zijn tweede grand prix reed, kwam na een tweede val als 26ste over de finish. In de tweede manche haakte hij voortijdig na, nadat hij gedubbeld was. Beter verging het Ivano van Erp. De Ossenaar onderscheidde zich bij zijn WK-debuut in de MX2-klasse door twee keer in de punten te rijden. Met name in de tweede heat maakte hij indruk met een plaats in de top tien (9de).

Jago Geerts zorgde met twee manche-overwinningen voor een Belgisch feestje. Hij dubbelde zelfs de Italiaan Andrea Adamo, die wel de leiding in de WK-stand behield. Geerts is Adamo nu tot op 13 punten genaderd. De Wolf volgt nu op 50 punten van de Vlaming op de derde plaats.