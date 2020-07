Coldenhoff kan eindelijk weer aan de bak: ‘Van mij mag het wel weer beginnen’

Column De Uruguees, ‘hét jongens­boek voor vijftien- en zestienja­ri­ge boys’

9:00 Tussen mijn sportboeken staat een vergeeld boek uit 1930, dat herinnert aan het allereerste wereldkampioenschap voetbal. Komende donderdag is het negentig jaar geleden. In een overvol stadion in Montevideo, won Uruguay op 30 juli 1930 voor 70.000 toeschouwers in de finale met 4-2 van Argentinië.