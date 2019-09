Coldenhoff op pole in MXGP China, Herlings start als vijfde

OP WEG NAAR TOKIO Ticket voor Tokio of niet, Lavreysen blijft de rust zelve: ‘Om die laatste kick gaat het’

10:30 Baanwielrenner Harrie Lavreysen (22) uit Luyksgestel mag dan de regerend wereldkampioen sprint zijn, toch moet hij nog even afwachten of hij er volgend jaar bij is bij de Olympische Spelen in Tokio. ,,Ik vraag de bondscoach elke keer of hij het al weet.”