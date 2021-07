Coldenhoff vierde, probleempje voor Herlings in eerste race MXGP van Italië

Herlings had na de pole een prima start maar werd afgesneden door Tim Gajser, de leider in de WK-stand. Vervolgens kon The Bullet zijn Sloveense concurrent goed volgen op de zesde plek, tot hij opeens stilstond met de motor. Met bijna twintig seconden extra achterstand liet hij al zijn geduld even achter zich en klokte hij 2 seconden per ronde sneller dan de rest. Daarmee was kort te zien dat de snelheid er, als het echt moet, nog steeds is bij de viervoudig wereldkampioen. Zo reed hij van de tiende plaats terug naar de zesde.